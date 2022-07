Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Bundespräsident Steinmeier erneut in die Ukraine eingeladen. Das sagte der scheidende Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, der "Zeit".

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist erneut von dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in die Ukraine eingeladen worden. Das sagte der scheidende Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, der "Zeit".

"Wir warten noch auf seinen Besuch in Kiew." In einem Telefonat habe Selenskyj ihn zum zweiten Mal persönlich eingeladen. Steinmeier hätte eigentlich schon früher in die Ukraine reisen sollen. Er wurde allerdings ausgeladen. Als Grund galten die engen Beziehungen Steinmeiers in seiner Zeit als Außenminister zu Russland. Die Ausladung führte zu Spannungen zwischen Deutschland und der Ukraine.

Andrij Melnyk verlässt Deutschland in wenigen Wochen

Mehrere Bundesminister und auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) haben die Ukraine inzwischen besucht.

Melnyk, der für seine teils scharfen und deutlich kritischen Worte bekannt wurde, kündigte an, Deutschland in wenigen Wochen zu verlassen. Er war rund siebeneinhalb Jahre als Botschafter in Deutschland tätig.