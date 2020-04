Sehen Sie hier im Video: In Dresden stehen die Menschen für kostenlose Masken Schlange









Die Schlange vor dem Rathaus in Dresden war nach Schätzungen von Augenzeugen bis zu einem Kilometer lang. Der Grund: Hier wurde das kostenlos verteilt, was von vielen dringend benötigt wird. Gesichtsmasken. Denn ab Montag gilt: Wer in Sachsen Einkaufen gehen oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren will, muss sich Mund und Nase bedecken. Zumindest mit einem Tuch oder Schal. Der Freistaat war mit dieser Regel bundesweit vorgeprescht. Die Regierung von Sachsen hatte die Maskenpflicht als die richtige Antwort auf die schrittweise Lockerung von Corona-Beschränkungen bezeichnet. So dürfen etwa Geschäfte bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern wieder öffnen, ebenso Bau- und Gartenmärkte. Mehr Bewegungsfreiheit erfordere mehr Vorsicht, so die Landesregierung. Weil das mit der Maskenpflicht ziemlich schnell gekommen sei, habe sich Dresden zu dieser Verteilaktion entschlossen, sagt der Oberbürgermeister der Stadt, Dirk Hilbert: "Also, erst einmal für die erste Not. Wer jetzt eben sagt, ich kann jetzt nicht Einkaufen gehen, ich kann nicht Straßenbahn fahren, habe wir heute ne zentrale Organisation hier. Das wird - wie gesagt - weiter ausgeweitet, auf viel mehr Orte. Und wenn ich aber die Leute sehe, in der Schlange, sind sie sehr vorbildlich im Abstand." Wer sich nicht an die Maskenpflicht hält, dem drohen Bußgelder. Diese Menschen aus Dresden wollen sich an die Verordnung halten: "Ich bin nicht Ärztin, ich kann das nicht einschätzen. Es ist unangenehm. Aber wenn es notwendig ist, dann ist es halt so." "Wenn es helfen soll, den anderen, dann mach ich es auch jetzt. Aber so richtig anfreunden kann ich mich nicht damit." Neben Sachsen hat auch Bayern angekündigt, eine Maskenpflicht in Geschäften und Bussen und Bahnen einzuführen. In Mecklenburg-Vorpommern soll das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes nur in Bus und Bahn Pflicht werden. Es wird erwartet, das weitere Bundesländer nachziehen werden.