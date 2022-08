Insgesamt 21 chinesische Flieger hat das taiwanesische Verteidigungsministerium nach eigenen Angaben am 2. August entdeckt

Eine unnötige Provokation? Menschenrechtsausschuss des Bundestages plant Besuch in Taiwan

von Nele Spandick Nach dem Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, war der Konflikt vor Taiwan weiter eskaliert. Auch der Menschenrechtsausschuss des Deutschen Bundestags plant eine Reise im Herbst. Der stern hat mit Boris Mijatovic (Grüne) gesprochen, der mitkommen würde, sollte es zur Reise kommen.

Sie wollen im Herbst mit dem Menschenrechtsausschuss nach Taiwan reisen. Wieso?

Delegationsreisen sind grundsätzlich nichts Ungewöhnliches. Das Land ist ein wichtiger Handelspartner, die Straße von Taiwan eine der Hauptschlagadern der Wirtschaft. Unser Ausschuss interessiert sich für die demokratischen Entwicklungen in der Region und die Stabilität. Dennoch werden wir kritische Themen hier wie auch an anderen Orten in der Welt nicht aussparen. Der Menschenrechtsausschuss hat diese Reise nach Taiwan bereits lange geplant.