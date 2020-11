Sehen Sie im Video: Merkel – "Corona-Maßnahmen sind eine demokratische Zumutung"













Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin: "Wenn wir warten würden, bis die Intensivbetten voll belegt sind, wäre es zu spät - und nicht nur ethisch, sondern auch wirtschaftlich und sozial. Trotzdem - das weiß ich sehr wohl - sind und bleiben die Maßnahmen zur Einschränkung aller Kontakte natürlich unverändert eine Zumutung, eine demokratische Zumutung. Und sie gehören zu den schwersten Entscheidungen in meiner Amtszeit, das muss ich ganz offen sagen. Deshalb fällt es Bund und Ländern auch überaus schwer, solche Maßnahmen immer wieder zu beschließen. Das gilt auch für die aktuellen Einschränkungen und das, was wir dann noch für die kommende Zeit miteinander nächste Woche verabreden werden. "Ich glaube, man sieht, dass die Senkung der Infektionszahlen nicht so schnell geht, wie wir es uns erhofft haben. Das heißt nichts anderes, als dass wir nach wie vor zu viele Kontakte haben. Und deshalb haben wir gestern noch mal, und davon sind wir ja auch abhängig, vom Mitmachen der Bevölkerung, einen sehr dringenden Appell an alle gerichtet, noch einmal darauf hingewiesen, wo die Kontaktbeschränkungen liegen. Und das ist aus meiner Sicht auch eine wichtige Botschaft. Aber Sie haben schon Recht, es zählt jeder Tag. Und deshalb hätte ich mir auch gestern noch ein paar mehr Beschlüsse vorstellen können."

