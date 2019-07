HINWEIS: DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINE SPRECHERTEXT. O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL: "Wir wissen, dass wir Mühe haben oder wahrscheinlich nicht die Verpflichtungen einhalten werden bis zum Jahr 2020, die wir uns gesetzt haben. Umso wichtiger ist es für die Bundesregierung die Verpflichtungen für 2030 einzuhalten. [Schnitt] Die Ernsthaftigkeit mit Greta, aber auch viele viele junge Leute uns darauf hinweisen, dass es um ihr Leben geht und dass ihre Lebensperspektive einfach eine weitaus längere ist, die hat uns schon einmal dazu gebracht, auch sicherlich entschlossener an die Sache heranzugehen." "Sind Sie persönlich, und ich bitte, um eine persönliche Antwort, sind Sie persönlich solidarisch mit den attackierten Frauen?" "Ja, ja, ich distanziere mich davon entschieden und fühle mich solidarisch mit den drei attackierten Frauen. [Schnitt] Ich will ganz deutlich sagen, dass die Stärke Amerikas aus meiner Perspektive darin liegt, dass es ein Land ist, in dem Menschen ganz unterschiedlicher Nationalitäten zur Stärke des amerikanischen Volkes beigetragen haben. Und deshalb sind es schon Dinge oder Äußerungen, die diesem Eindruck von mir, doch sehr zuwider laufen, das muss ich sagen. [Schnitt] Einerseits ist es wichtig, dass ich mich zu der Verantwortung bekenne als Regierungschefin, handlungsfähig zu sein. Da würde ich jetzt einfach mal sagen sie kennen mich ja nun auch schon eine ganze Weile. Und ich kann diese Funktion ausüben. Zum zweiten, habe ich neulich gesagt, das kann ich gerne nochmal wiederholen: Als Mensch habe ich auch persönlich ein hohes Interesse daran, an meiner Gesundheit. Denn, wie gesagt 2021, habe ich ja gesagt, ist der Abschluss meiner politischen Arbeit, aber dann hoffe ich, dass es noch ein weiteres Leben gibt. Und das würde ich dann auch gerne gesund weiterführen." "Bereuen Sie es den Parteivorsitz abgegeben zu haben?" "Nein, bereue ich nicht, das war ja eine sehr gut durchdachte Entscheidung, die auch in Verbindung zu sehen ist mit meiner Entscheidung 2021, nicht wieder anzutreten als Bundeskanzlerin. Ich glaube, die neuesten Zahlen sagen 28 Prozent und die Grünen sind doch dahinter. Das ist, trotzdem sind die Grünen zurzeit sehr stark, das muss man einfach so akzeptieren. Das wirft natürlich auch die Frage auf, in welchen Themenbereichen müssen wir besser werden und Antworten bringen. Und da glaube ich zum Beispiel, dass wir zeigen müssen, dass wir die Klimaschutzziele einhalten. Trotzdem auf Innovation setzen, trotzdem auf wirtschaftlichen Fortschritt setzen. Ich bereue das nicht, sondern ich kann aus meiner Perspektive als oder aus meiner Funktion als Bundeskanzlerin ja meinen Beitrag leisten und Annegret Kramp-Karrenbauer leistet ihren Beitrag als Parteivorsitzende. Ich glaube, wenn wir das ruhig weitermachen, dann werden wir auch wieder etwas bessere Umfragewerte haben."