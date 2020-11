Liebe Leserinnen und Leser, hier kurz zusammengefasst die Bundestagsdebatte über die neuen Corona-Maßnahmen:



Kanzlerin Angela Merkel hat in ihrer Regierungserklärung die Beschlüsse verteidigt und erklärt: "Angesichts des hohen Infektionsgeschehens gehen wir davon aus, dass die Beschränkungen bis Anfang Januar weiter gelten müssen, jedenfalls für die allermeisten Teile der Bundesrepublik Deutschland". Die Zahlen müssten so weit gesenkt werden, dass die Gesundheitsämter die Infektionsketten wieder unterbrechen könnten. Merkel wünschte sich, "dass wir mehr denn je miteinander und füreinander einstehen". Bei Weihnachtsbesuchen etwa älterer Familienmitglieder sollten die Menschen eine Woche des Schutzes vorschalten, "in der alles daran gesetzt wird, die Kontakte wirklich zu minimieren, damit Weihnachten ein sicheres Weihnachten ist". Das A und O sei es, Kontakte zu reduzieren - und wenn sie stattfinden, die allgemeinen Regeln zu beachten. "Mund-Nasen-Schutz plus Abstand - das ist das Allerbeste", sagte sie.



Mit Blick auf anstehende Winterurlaube sprach sich die Kanzlerin dafür aus, dass alle Skigebiete in Europa schließen. Touristische Reisen sollten nicht stattfinden, jeder nicht notwendige Kontakt sollte vermieden werden, mahnte sie. "Wir werden uns in Europa um eine Abstimmung bemühen, ob wir alle Skigebiete schließen könnten. Es sieht leider nicht so aus, wenn man die österreichischen Verlautbarungen hört, dass uns das so einfach gelingen könnte, aber wir werden es noch einmal versuchen."



AfD-Fraktionschefin Alice Weidel kritisierte die Beschlüsse scharf: "Wieder hat eine von der Verfassung nicht vorgesehene Kungelrunde aus Kanzleramt und Ministerpräsidenten im virtuellen Hinterzimmer getagt", antwortete sie der Kanzlerin. Es seien erneut Beschlüsse ausgehandelt worden, die tief in das Leben und die Rechte von Bürgern und Unternehmen eingriffen. "Was Sie den Bürgern zumuten ist inkonsistent, widersprüchlich, von zweifelhaftem Nutzen und durchtränkt vom undemokratischen Geist obrigkeitsstaatlicher Bevormundung", sagte Weidel. Es gehe den Staat nichts an, wer in seinen privaten Wohnräumen wann wen treffe oder in welchem Rahmen jemand Weihnachten feiere. "Das ist ungehörig und das ist übergriffig."



SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich nannte die neuen Bund-Länder-Beschlüsse "angemessen, nachvollziehbar und lebensnah". Lockdown-Betroffene könnten weiter auf "großzügige Hilfen" setzen. Seiner Fraktion gehe es darum, gerade in der Pandemie "die soziale Demokratie in Deutschland" zu stärken.



Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus forderte eine Beteiligung der Bundesländer an den Kosten für Corona-Hilfen: "Ich finde das nicht in Ordnung, wie die Lastenteilung im Bereich Finanzen zwischen Bund und Ländern ist", sagte der CDU-Politiker. "Die Länder kriegen über die Hälfte der Steuereinnahmen mit den Kommunen, und ich erwarte von den Ländern, dass sie sich jetzt auch mal endlich finanziell in diese Sache einbringen und nicht immer nur Beschlüsse fassen und die Rechnung dann dem Bund präsentieren." Brinkhaus sprach Merkel direkt an, als er sagte, ein Bereich sei "nicht in Ordnung": Es würden finanzielle Beschlüsse getroffen, ohne den Bundestag zu konsultieren, der das Haushalts- und Budgetrecht habe. "Und ich frage mich, auf welcher Rechtsgrundlage dort entschieden wird, dass Hilfen verlängert werden."



Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter forderte, bei der weltweiten Verteilung von Corona-Impfstoffen Rücksicht auf die wirtschaftlich schwächeren Länder zu nehmen. Die globale Verteilung werde "eine ganz entscheidende Bewährungsprobe", sagte er. "Es wird sich die Frage stellen, ob das globale Recht oder Unrecht des Stärkeren gilt, oder ob wir die Impfstoffe solidarisch verteilen." Das werde sich in Milliarden Köpfen einbrennen und entscheidend die internationale Ordnung für die nächsten Jahre prägen. "Wir haben da eine große Chance als reiche Länder, als Westen, für Solidarität zu sorgen."



Linksfraktionschef Dietmar Bartsch warf der Bundesregierung vor. "Ob in Schulen, in Zügen, Pflegeheimen oder Krankenhäusern, die Bundesregierung hat in den acht Monaten deutlich zu wenig getan. Jedes Theater hat sich besser auf den Corona-Winter vorbereitet als die Bundesregierung", sagte Bartsch. Er kritisierte erneut das Verfahren der Bund-Länder-Runden. Der Bundestag dürfe dann im Nachhinein ein bisschen darüber debattieren, bemängelte er. Merkel müsse ihre Erklärungen im Parlament nicht nach, sondern vor solchen Treffen mit den Ministerpräsidenten machen.