Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Parteikreisen zufolge angekündigt, nicht mehr für den Bundesvorsitz der CDU kandidieren zu wollen. Sie ziehe damit die Konsequenz aus dem schlechten Abschneiden ihrer Partei bei der Landtagswahl in Hessen. An ihrem Amt als Bundeskanzlerin wolle sie aber bis 2021 festhalten. Danach werde sie nicht wieder antreten, auch nicht für den Bundestag, sagten mehrere CDU-Insider. Für die Partei bedeutet der Rückzug von Merkel eine Zeitenwende. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. O-TON PETER ALTMAIER, BUNDESWIRTSCHAFTSMINISTER (CDU): "Es ist eine sehr ernste Situation für CDU, CSU und SPD gleichermaßen. Und ich bitte um Verständnis, dass wir zunächst in den Gremien darüber sprechen und anschließend die Diskussion in der Öffentlichkeit stattfindet. Ich hoffe, dass wir nicht weitere Wochen und Monate verlieren mit Personaldiskussionen und Streitereien. Es gibt sehr viele ungelöste Probleme in der Sache, in den Innenpolitik, in der Außenpolitik, in Europa und diesen Problemen müssen wir uns jetzt zuwenden." Der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung Norbert Lammert sprach von einem souveränen Schritt der Kanzlerin. O-TON NORBERT LAMMERT, VORSITZENDER DER KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG (CDU): "Dass dann eine Vorsitzende mit der erstaunlichen und erfolgreichen - also nicht nur in der Dauer sondern auch in den Ergebnissen enorm vorzeigbaren Leistung wie diese dann selber sagt: Ich ziehe aus der Serie von Ergebnissen diese Schlussfolgerung und mach damit den Weg frei, um die Partei nicht nur in die Lage zu versetzen, sondern auch zu zwingen, sich neu zu sortieren und zu sagen: Wir müssen nur aus einer Serie vom im Trend gleichbleibenden Ergebnissen Schlussfolgerungen ziehen, das finde ich im übertragenen und auch im wörtlichen Sinne souverän, ja." In Parteikreisen hieß es weiter, der frühere Unions-Fraktionschef Friedrich Merz und CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer seien bereit, auf dem Bundesparteitag im Dezember für den Parteivorsitz zu kandidieren. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn habe angekündigt, kandidieren zu wollen. Bereits am Sonntagabend hatte es in der CDU nach Reuters-Informationen geheißen, eine Ämtertrennung von Kanzlerschaft und Parteivorsitz solle auf der Klausurtagung des Bundesvorstandes diskutiert werden. Merkel selbst hatte dies bislang immer ausgeschlossen.