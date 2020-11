Sehen Sie im Video: Merkel plaudert über Privates im Videocall – "Ich seh auch mal 'nen Film".













Die Bundeskanzlerin im Gespräch mit Auszubildenden. An Donnerstagmorgen traf sich Angela Merkel mit jungen Menschen, um per Videoschalte über Berufliches, die Coronakrise und auch Privates zu sprechen. Auch Merkel bekam die ein oder andere persönliche Frage gestellt: "Wie gehen Sie denn mit der aktuellen Situation um? Ihr Tag ist doch immer sehr durchstrukturiert und durchgeplant. Wie kommen Sie denn eigentlich mal zur Ruhe?" "Ja, gut, da versuche ich dann mal ein bisschen an die frische Luft zu gehen, zum Beispiel oder auch mal einen Film zu sehen, damit man sich ein bißchen ablenkt. Man kann ja nicht immer nur über das Coronavirus nachdenken. Aber es ist schon eine sehr herausfordernde Zeit. Ich möchte ja, dass Deutschland gut durch diese Zeit kommt. Und das Paradoxe ist, dass man manchmal früher handeln muss und dann schneller durch die Zeit kommt und wir wollen ja nicht, dass unsere Krankenhäuser überlastet sind. Will mal sagen, ich hatte schon unbeschwertere Zeiten. Aber das geht ja vielen Menschen so." Im Gespräch mit einem jungen Mann aus Afghanistan, der in Deutschland gerade eine Ausbildung zum Elektroniker absolviert, demonstrierte die Kanzlerin Zuversicht und Tatkraft: "Dadurch habe ich meine Sprachkenntnisse ein bisschen verbessert." "Jajajaja, das klappt schon ganz gut würde ich sagen. Ich würde mir darüber keine Sorgen machen. Sie werden todsicher, ganz sicher Ihre Prüfung machen können und wenn nicht, dann schreiben Sie mir. Aber das ist, glaube ich, nicht nötig." Und dann gab es noch eine eindrucksvolle Demonstration der Tücken der Technik, genauer der lückenhaften Abdeckung in Sachen Breitbandinternetverbindung: "Können Sie mal, weil, Herr Möbius, können Sie einfach mal kurz ihr Bild wegmachen. Sie sehen zwar super aus, aber dann könnte ich Sie besser verstehen, weil die Internetverbindung nicht besonders toll ist." "Ja, genau wir haben ein paar Probleme mit der Bandbreite hier." Insgesamt gab sich die Kanzlerin interessiert und locker – der Austausch mit den Auszubildenden, er schien ihr Spaß gemacht zu haben.

