Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) "Wir dürfen nicht naiv sein. Die antidemokratischen Kräfte, die radikalen, autoritären Bewegungen warten ja nur auf ökonomische Krisen, um sie dann politisch zu missbrauchen. Sie warten... APPLAUS. Scheint sich jemand angesprochen zu fühlen. Sie warten nur darauf, soziale Ängste zu schüren und Unsicherheiten zu verbreiten. Sich für eine nachhaltige Entwicklung in allen Regionen Europas einzusetzen, ist auch ein politisches Instrument gegen Populisten und Radikale." O-TON AFD-BUNDESTAGSFRAKTIONSCHEFIN ALICE WEIDEL "Das Pandemie-Anleihe-Aufkaufprogramm der EZB, das erst vor zwei Wochen auf die astronomische Summe von 1350 Milliarden aufgestockt wurde: Die Corona-Krise muss auch hier als Vorwand für die quasi unbegrenzte, rechtswidrige Staatsfinanzierung über die Notenpresse herhalten. Bürge der letzten Instanz ist der deutsche Steuerzahler, der obendrein noch durch die Nullzinspolitik enteignet wird. Auch dazu kein Wort von Ihnen, und ich frage mich, haben Sie eigentlich den Warnschuss aus Karlsruhe nicht gehört? Wir haben das, und darum wird die AfD-Fraktion auch dagegen klagen." O-TON FDP-PARTEI- UND FRAKTIONSVORSITZENDER CHRISTIAN LINDNER, BEGINNT AUF TOTALE "Frau Dr. Weidel, bei Ihrer Rede habe ich mich gefragt, welche Anstrengungen Sie eigentlich unternehmen, um gelegentlich Ihren eigenen politischen Horizont zu erweitern." O-TON FDP-PARTEI- UND FRAKTIONSVORSITZENDER CHRISTIAN LINDNER "Mich wundert deshalb, dass über 500 Milliarden gesprochen wird, ohne dass man vorher weiß, wofür. Zuerst ist doch die Frage, was brauchen wir, und danach, was kostet es. Sonst wird aus einer Bazooka mit Wumms nur eine Gießkanne, die am Ende nichts bringt."