von Florian Schillat Mal mehr, mal weniger, mal gar nichts: Nicht alle Vorschläge in der Migrationspolitik sind nützlich, meint Migrationsforscher Gerald Knaus. Was derzeit diskutiert wird – ein Überblick.

Wie ist die Lage?

Angespannt. Seit Monaten beklagen Städte, Gemeinden und Landkreise eine Überlastung bei der Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern und Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Am Montag meldete das Berliner Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF), dass die Kapazität bei den Unterkünften "quasi bei null" liege. Die Situation sei zwar von "Stadt zu Stadt sehr unterschiedlich", sagte Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, der "Süddeutschen Zeitung". Allerdings seien die kommunalen Aufnahmekapazitäten "vielerorts erschöpft". Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht Deutschland "an der Belastungsgrenze".

In den ersten acht Monaten dieses Jahres haben bereits rund 204.000 Menschen einen Erstantrag auf Asyl beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gestellt, dazu kommen mehr als eine Millionen Ukrainer, die seit Kriegsbeginn Zuflucht in Deutschland gefunden haben.

Woher kommen die Flüchtenden?

Nach Angaben des BAMF haben im Zeitraum von Januar bis August 2023 insgesamt 220.116 Personen einen Asylantrag gestellt, davon 204.461 Erstanträge – im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von 77,2 Prozent (2022: 115.402 Erstanträge). Die meisten Erstanträge kamen demnach aus Syrien, Afghanistan und der Türkei:

Zugangsstärkste Staatsangehörigkeiten (nach Erstanträgen) insgesamt Erstanträge Folgeanträge 1. Syrien 62.610 61.483 1127 2. Afghanistan 37.474 35.798 1676 3. Türkei 29.661 28.746 915 4. Irak 8365 7584 781 5. Iran 7789 7166 623 6. Georgien 7405 6691 714 7. Russland 6306 5326 980 8. Somalia 3865 3539 326 9. Eritrea 3163 3079 84 10. Ungeklärt 2785 2620 165 Alle Staatsangehörigkeiten insgesamt 220.116 204.461 15.655

Quelle: BAMF, Asylgeschäftsstatistik August 2023

Welche Vorschläge liegen auf dem Tisch?

Eine "Integrationsgrenze als Richtwert" hat CSU-Chef Markus Söder ins Spiel gebracht. Er verwies dabei auf die von der Vorgängerregierung durchgesetzte Aufnahme-"Obergrenze" von 200.000 Migranten pro Jahr. Dieses Konzept habe sich daran orientiert, "was die Kommunen leisten können", so Söder.

Migrationsabkommen sollen irreguläre Migration reduzieren und reguläre Migration fördern. Die Bundesregierung hat FDP-Mann Joachim Stamp als Sonderbevollmächtigten eingesetzt, um "partnerschaftliche" Vereinbarungen mit Herkunftsländern zu schließen, von denen beide Seiten profitieren sollen. Jüngstes Beispiel für ein solches Abkommen: der EU-Tunesien-Deal. Dieser sieht im Kern vor, dass Tunesien Geld bekommt und im Gegenzug dafür sorgt, dass die Flüchtlingszahlen über die Mittelmeerroute sinken.

Die Ausweitung der "sicheren Herkunftsstaaten" soll Asylverfahren beschleunigen, sorgt aber für Streit in der Ampel-Koalition. Die FDP will die Maghreb-Staaten (Algerien, Marokko und Tunesien) als solche klassifizieren, die Grünen sprechen sich dagegen aus. Nach deutscher Lesart gilt ein Land als "sicherer Herkunftsstaat", wenn Menschen dort beispielsweise keine politische Verfolgung droht.

Der Kampf gegen Schleuser soll auf EU-Ebene forciert werden, indem die Außengrenzen auf See und aus Luft stärker überwacht werden. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) strebt auch auf nationaler Ebene ein härteres Vorgehen an – beispielsweise durch die "schnelle und konsequente" Ausweisung von Schleusern und der Gründung einer neuen Taskforce mit Nachbarstaaten, um den "Fahndungsdruck deutlich (zu) erhöhen", sagte Faeser.

Eine Reform des EU-Asylrechts liegt nach Einigung der EU-Staaten nun zur Beratung und Abstimmung im europäischen Parlament. Geplant sind unter anderem schnellere Asylverfahren an den Außengrenzen sowie ein neuer Verteilmechanismus (mehr dazu lesen Sie hier).

Was taugen die Pläne?

Mal mehr, mal weniger – und auch mal gar nichts: Migrationsforscher Gerald Knaus ordnet die einzelnen Vorschläge im stern-Gespräch ein.

Gerald Knaus zu einer "Integrationsgrenze als Richtwert" à la Söder: "Dieser Vorschlag ist Rhetorik, so wie das Versprechen im Koalitionsvertrag, die Ampel wolle irreguläre Migration reduzieren. Ein Richtwert schadet nicht, führt aber auch zu keinen konkreten Handlungen. Zu sagen, Deutschland solle bis zu 200.000 Menschen im Jahr Schutz gewähren, ist angesichts von 125.000 positiven Entscheidungen 2022 kein Tabubruch. Zu sagen, bei mehr als 200.000 Asylanträgen soll das BAMF seine Türen schließen wäre dagegen ein Rechtsbruch. Das weiß auch Söder, daher sagt er das auch nicht.“

…zu Migrationsabkommen: "Migrationsabkommen können schaden und nützen, gar nichts oder sehr viel bewirken. Entscheidend ist, dass beide Seiten etwas davon haben und dass klar ist, wie zukünftige irreguläre Migration reduziert werden soll. Der Tunesien-Deal zeigt, wie man es nicht macht: Seit der Einigung kommen mehr Menschen aus Tunesien nach Europa. Die Menschenrechtslage vor Ort hat sich während der Verhandlungen verschlechtert – das führt wiederum dazu, dass mehr Menschen nach Europa fliehen. Ein erfolgreiches Migrationsabkommen beruht auf schnellen Rückführungen, nach einem Verfahren, entweder in den Herkunftsstaat oder bei Asylsuchenden in einen sicheren Drittstaat, der eine humane Unterbringung und faire Asylverfahren garantiert." Nur das führe zu weniger irregulärer Migration, weil sich dann weniger Menschen auf den gefährlichen Weg übers Mittelmeer machen würden – so wie 2016 in der Ägäis nach dem EU-Türkei-Deal, der auch auf einem Vorschlag von Knaus beruht.

© Federico Gambarini / DPA Gerald Knaus ist Soziologe, Migrationsforscher und Mitgründer und Vorsitzender der Denkfabrik European Stability Initiative (ESI). Er hat mehrere Bücher geschrieben, zuletzt "Welche Grenzen brauchen wir?".

…zur Ausweitung "sicherer Herkunftsstaaten": "In Deutschland wird zwar eine große Anzahl von Asylanträgen gestellt – aus den Maghreb-Staaten aber relativ wenige. Der unmittelbare Effekt eines solchen Beschlusses wäre daher gering. Tunesien zum 'sicheren Herkunftsstaat' zu erklären, würde auch nicht automatisch dazu führen, dass es mehr Menschen zurücknimmt. Moldawien und Georgien kooperieren bei allen Rückführungen. Sie haben daran ein großes Interesse, sie wollen EU-Mitglieder werden, und ihre Bürger können ohne Visa in der EU reisen. Das wollen sie beibehalten."

…zum Kampf gegen Schleuser: "Die Idee, dass wir Binnenmigration im grenzenlosen Europa stoppen können, ist eine weitverbreitete Illusion. Das haben seit 2015 auch viele Staaten ohne nachhaltigen Erfolg versucht, von Frankreich bis Österreich. Weist Deutschland jemanden nach Tschechien ab wird diese Person sich nicht in Luft auflösen, sondern es erneut probieren. Damit entsteht erst der Markt für Schlepper auch innerhalb der EU. Schleuser bekämpft man am besten indem man ihnen das Geschäftsmodell zerstört. An den Außengrenzen durch schnelle Rückführungen. An den Binnengrenzen geht das nicht."

… zur Reform des EU-Asylrechts: "Die Reform wird im Kern keine wichtigen Änderungen bringen. Vieles, was kontrovers diskutiert wird, ist längst möglich. Und vieles, was rechtlich heute schon geboten ist, wird von Staaten ignoriert. Deutschland als Hauptzielland sollte daran gelegen sein, dass in allen EU-Ländern das EU-Recht durchgesetzt wird und etwa überall Geflüchtete human behandelt werden. Dann würde es auch Menschen geben, die in Italien oder Rumänien bleiben, weil sie dort unterstützt werden, dann könnte Deutschland in Griechenland anerkannte Flüchtlinge auch nach Griechenland zurückschicken. Derzeit geht das nicht. Die wichtigste Entlastung Deutschlands aber wäre es, irreguläre Migration in die EU insgesamt zu reduzieren. Stichwort: Migrationsabkommen."

Was empfiehlt ein Migrationsforscher?

Im Grunde genommen Migrationsabkommen, die Deutschland im Schulterschluss schließt. "Ein Hauptzielland wie Deutschland muss sich Partner suchen, wie zum Beispiel Griechenland, die ebenfalls ein Interesse an umsetzbaren Lösungen haben, etwa ein erneuertes Abkommen mit der Türkei", sagt Knaus. "Eine Koalition könnte dann Angebote an Transitländer machen, die Ausreisepflichtige – oder, so diese Transitländer auch sichere Drittstaaten sind, Asylsuchende –zurücknehmen im Gegenzug für legale Mobilität, Kontingente für legale Arbeitsmigration, Stipendien oder Visaerleichterungen." Eine solche Lösung stehe bereits im Ampel-Koalitionsvertrag, sie müsse nur umgesetzt werden. Das würde irreguläre Migration reduzieren und reguläre Migration fördern.

Nun einem Punkt ist Migrationsforscher Knaus aber äußerst skeptisch: "Eine gesamteuropäische Lösung, die tatsächlich etwas bewirkt, ist aufgrund unterschiedlichster Interessen der Mitgliedsstaaten sehr schwer zu erreichen."