Mike Mohring, CDU-Spitzenkandidat für die Landstagswahl in Thüringen, hat erneut eine Morddrohung erhalten. In einem am Sonntag von Mohring veröffentlichten Twitter-Video beschreibt er die Drohungen konkret.





Mike Mohring, CDU, kandidiert für Landtagswahl in Thüringen: "Bis heute Mittag um 12.00 sollte ich meinen Wahlkampf einstellen. Das haben Rechtsextremisten von mir gefordert in einer E-Mail, die ich vorgestern Nacht bekommen habe. Wenn ich das nicht tue, dann wollen sie mich abstechen, so wie die Oberbürgermeisterin von Köln, Henriette Reker, oder gar eine Autobombe zünden."





Das Schreiben stellte er später auch als Foto bei Twitter ein.





Die Thüringer wählen am 27. Oktober einen neuen Landtag. Mike Mohring gibt in dem Video aber auch eine klare Antwort auf die Drohungen und appelliert an die Bevölkerung:

"Kein Platz für Extremisten, kein Platz für Hass, kein Platz für Gewalt. Sondern Zuversicht und Hoffnung, das muss unser Land (Thüringen) ausmachen."





Das Landeskriminalamt ermittle bereits wegen eines neuen Drohschreibens, sagte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale der Polizei am Sonntag auf dpa-Anfrage.





Zum genauen Inhalt des Schreibens konnte er aber keine Angaben machen.





Schon Ende September war eine Morddrohung gegen Mohring bekannt geworden.





Kölns Oberbürgermeisterin Reker war im Oktober 2015 kurz vor ihrer Wahl von einem Rechtsextremisten mit einem Messer in den Hals gestochen worden.