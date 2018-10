Schluss mit Homophobie und Gewalt - nach einer Serie von Übergriffen haben sich Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender zum Protest in Paris versammelt. Etliche von ihnen haben Schläge, Beleidigungen und Bedrohungen schon am eigenen Leib erlebt. Zum Beispiel Guillaume Melanie. Der LGBT-Aktivist war am Dienstag auf dem Heimweg von einem Abendessen, als sein Begleiter von einem Passanten gedrängelt wurde. Melanie rügte dessen schlechten Manieren, als plötzlich ein zweiter Mann hinzukam und ihm die Nase brach. Dazu bekam Melanie noch einen Schwall schwulenfeindlicher Beleidigungen an den Kopf geworfen. "Es ist nicht lustig, sich selbst so auf einem Foto zu zeigen. Man ist gerade angegriffen worden, voller Blut und ganz aufgewühlt, unter Schock. Aber als ich im Krankenwagen saß, sagte ich mir: Du musst ein Foto von Dir machen. Du hast nichts falsch gemacht, Du warst nur auf dem Heimweg und schau, wie Du jetzt aussiehst! Warum? Ich habe nichts gestohlen und niemanden beleidigt oder angegriffen. Ich bin nur homosexuell." Laut Polizeistatistik ist die Zahl angezeigter homophober Angriffe in Paris im Vergleich zum Vorjahr von 118 auf 74 Fälle zurückgegangen. "Es gibt das Phänomen, dass viele Opfer nicht zur Polizei gehen", sagt Jeremy Falendam von der Organisation "SOS Homophobie". "Viele von ihnen haben Vorbehalte, weil sie nicht wissen, wie sie behandelt werden, ob man sie ernst nimmt oder ob der LGBT-feindliche Aspekt des Angriffs überhaupt berücksichtigt wird. Wir müssen viel tun, um die Opfer zu unterstützen und auch Polizisten trainieren, wie sie mit lesbischen, schwulen, bi- und transgender Opfern umgehen." Das Thema ist so angstbesetzt, dass LGBT-Verbände sogar auf ein mögliches Gesetz zu ihren Gunsten mit Sorge reagieren. Das französische Parlament berät zurzeit darüber, lesbischen Frauen Zugang zu künstlicher Befruchtung zu ermöglichen. Falendam fürchtet, dass homophobe Angriffe im Zuge der Debatte zunehmen könnten. Während der Debatte über die sogenannte Home-Ehe 2012 und 2013 war die Zahl der Übergriffe laut SOS Homophobie um 78 Prozentgestiegen.