Sicherheitskräfte haben möglicherweise einen Anschlag in Deutschland verhindert. Zehn Verdächtige seien in der Nacht zum Samstag in einem abgestimmten Einsatz in zehn Kommunen in Nordrhein-Westfalen und im baden-württembergischen Ulm festgenommen worden. Die Personen standen im Verdacht, eine "schwere staatsgefährdende Straftat" vorbereitet zu haben. Das sagte Daniel Vollmert, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf am Samstag. "Wir vermuten, dass es sich entweder um eine Splittergruppe des IS handelt oder um eine Gruppierung, dies sich eben dem IS als verbunden ansieht und für den IS oder für die Ziele des IS ein Attentat plante." Mittlerweile seien die Verdächtigen freigelassen worden. Zuvor hatte ein Sondereinsatzkommando mit Spürhunden nach Sprengstoff und Waffen gesucht, es hätten sich aber keine Hinweise darauf in den durchsuchten Objekten ergeben. "Hauptauslöser für die Durchsuchungsaktion am gestrigen Tage war eine Fahrt eines auch tadschikischen Staatsangehörigen in der Innenstadt von Essen. Der gemeingefährliche Einsatz eines Kraftfahrzeuges dort hat jedenfalls zum Zeitpunkt gestern Vormittag eine Verbindung zu unserer Gruppierung nicht ausschließen lassen. Und daraufhin sind die Durchsuchungsmaßnahmen am gestrigen Tage umgesetzt worden. Zwischenzeitlich steht aber fest, dass es eine Verbindung zu dem Tadschiken in Essen nicht gibt." Der Tatverdacht gegen die Gruppierung von mindestens sechs Personen bestehe weiter fort. Über das Anschlagsziel lagen der Generalstaatsanwaltschaft zunächst keine Erkenntnisse vor.