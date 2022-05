von Benedikt Becker Jan Rosenkranz und Nele Spandick An ihr kommt in NRW keiner vorbei: 18 Prozent Wahlergebnis machen die grüne Spitzenkandidatin Mona Neubaur zur Königsmacherin nach der Landtagswahl.

Am letzten Abend vor der Wahl hat sich die grüne Spitzenkandidatin am Rande des Kölner Neptunplatzes einfach mal auf dem Boden gesetzt. Sie sah erschöpft aus, sie lehnte mit dem Rücken an einem Bauzaun und spielte mit dem Kleinkind von Freunden. Es hatte extra für sie ein kleines Pappschild gebastelt. In Buntstiftfarben stand darauf gekritzelt: MONA. Um sie herum tobte der Wahlkampf seinem Höhepunkt entgegen. Der übliche Trubel, die üblichen Bilder, die übliche Apfelschorle, die runde Bühne, die immer dort war, wo sie auftrat. An insgesamt 230 Orten. Gleich sollte es weiter gehen. Ein kurzer Moment Ruhe noch.