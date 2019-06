HINWEIS: Dieser Beitrag enthält keinen Sprechertext Sprecher des Bundesgeneralanwalts, Markus Schmitt: "Die Bundesanwaltschaft hat gestern im Mordfall Dr. Walter Lübcke zwei Tatverdächtige vorläufig festnehmen lassen. Es handelt sich dabei um den 64-jährigen deutschen Staatsangehörigen Elmar J., sowie den 43 Jahre alten, ebenfalls deutschen Staatsangehörigen Markus H.. Ebenfalls haben wir die Wohnungen der Beschuldigten in Kassel, sowie im Landkreis Höxter durchsuchen lassen. (SCHNITT) Dem Beschuldigten Elmar J. werfen wir vor, dem dringend Tatverdächtigen Stefan E. die spätere Tatwaffe verkauft zu haben. Es handelt sich dabei mutmaßlich um eine Faustfeuerwaffe vom Kaliber 38. Dem Beschuldigten Markus H. werfen wir vor, den Kontakt zwischen den beiden Beschuldigten, das heißt Stefan E. und Elmar J., hergestellt zu haben. Wir gehen davon aus, dass die beiden Beschuldigten von der rechtsextremistischen Gesinnung des Stefan E. bescheid wussten, und wir gehen davon aus, dass sie auch für möglich gehalten haben, und billigend in Kauf genommen haben, dass Stefan E. die gelieferten Schusswaffen später zu einem politisch motivierten Mord einsetzen wird. (SCHNITT) Bislang bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass die beiden Beschuldigten, also Elmar J. und Markus H. Kenntnis hatten von den konkreten Anschlagsplänen des Stefan E.. Des Weiteren haben wir auch keine Anhaltspunkte dafür, dass sie in die unmittelbare Tatausführung in irgendeine Art eingebunden waren. Oder aber sich die drei Beschuldigten sich zu einer rechtsgerichteten Vereinigung zusammengefunden und zusammengeschlossen hatten. Ausgangspunkt der Ermittlungen gegen die beiden Beschuldigten waren die Angaben des dringend Tatverdächtigen Stefan E.. Dieser hatte sich ja bekanntermaßen Dienstag umfangreich zum Tatvorgang eingelassen. Er hat die beiden anderen Beschuldigten entsprechend belastet, und auf ein Waffenversteck hingewiesen. Auch hat er mitgeteilt, woher er diese Waffen hatte, eben von Elmar J.. Ebenfalls hingewiesen hat der beschuldigte Stefan E. darauf, dass er selbst Waffen verkauft hat, an zwei Beschuldigte. Vor diesem Hintergrund hat die deutsche Staatsanwaltschaft Kassel ein Ermittlungsverfahren gegen diese beiden Beschuldigten eingeleitet. Wir haben bislang keine Anhaltspunkte, dass diese beiden Beschuldigten in irgendeiner strafrechtlich relevanten Weise in die Ermordung von Dr. Walter Lübcke verwickelt waren."