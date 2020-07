Sehen Sie im Video: Motorrad-Lärm – Bundesrat will härtere Strafen und stärkere Begrenzungen.





Verkehrskontrolle zwischen Memmingen und Kempten im Allgäu. Florian Götz vom Polizeipräsidium Schwaben Südwest und seine Kollegen stoppen Motorradfahrer. Dabei spielt auch der Lärm eine Rolle, den die Maschinen machen. Es drohen Strafen. Diese könnten sich zukünftig erhöhen, zumindest wenn es nach dem Bundesrat geht. Der nämlich hat eine "Entschließung zur wirksamen Minderung des Motorradlärms" verabschiedet. Darin werden unter anderem strengere Lärmemissionswerte sowie mehr Handhabe für die Polizei vor Ort gefordert, um dem geräuschvollen Treiben Einhalt zu bieten. In einer am 15. Mai 2020 gefassten Entschließung spricht er sich dafür aus, die zulässigen Geräuschemissionen aller neu zugelassenen Motorräder auf maximal 80 dB(A) zu begrenzen und geräuschsteigerndes Tunen härter zu bestrafen. Die Bundesregierung solle sich bei der EU-Kommission entsprechend dafür einsetzen. Florian Götz kennt die Tricks, mit denen sich ein Motorrad lauter machen lässt. Am Samstag kontrolliert er mit seinen Kollegen in Bad Grönenbach und Rothenstein. "Die Lautstärke am Motorrad kann verändert werden natürlich durch die Abgasanlage und auch Veränderungen an der Abgasanlage. Da ist es so, dass teilweise Racing-Anlagen verbaut werden, die zum normalen Straßenverkehr nicht zugelassen sind. Oder aber man macht es so, dass man eine ordentlich abgenommene Abgasanlage hernimmt und Veränderungen vornimmt, zum Beispiel am dB-Killer, dass der abgesägt wird oder Löcher reingebohrt werden et cetera. Und da muss man dann eben nachgehen, eventuell eine Geräusch-Messung machen und dann schauen, ob das Ganze noch legal ist oder nicht." Für solches Tunen von Motorrädern will der Bundesrat härtere Strafen, sofern dieses eine erhebliche Lärmsteigerung zur Folge hat. Das Sound-Design, über das Fahrerinnen und Fahrer die Soundkulisse selbst einstellen können, müsse verboten werden. Florian Götz weiß, wie gestört sich manche Anwohner fühlen. "Da ist es schon sehr wichtig, dass wir zum Beispiel hier auch innerorts stehen an einer Motorrad-Strecke, wo normalerweise sehr viel Verkehr ist und auch sehr viel gefahren wird. Und wenn Polizei hier steht und darauf geschaut wird, dass kontrolliert wird, dann ist das ein gutes Gefühl für die Anwohner." Und was sagen die Motorradfahrer zu den Möglichen Einschränkungen? "Dass sich die Anwohner gestört fühlen, das sehe ich ein, ja. Es gibt ja Regionen, da ist an jedem Wochenende 24 Stunden Verkehr, gerade Motorräder. Das sehe ich ein. Ich bin jetzt natürlich als Motorradfahrer nicht unbedingt sehr glücklich, wenn Fahrverbote kommen. Wir zahlen ja auch das ganze Jahr Steuern, und dann möchte ich auch die Straßen das ganze Jahr benutzen dürfen." "Die Anwohner selber kann ich verstehen, aber ich kann dieses Fahrverbot überhaupt nicht verstehen. Wann sollen dann die Motorradfahrer überhaupt noch fahren? Nach der Arbeit gibt es noch Zeit, aber jeder Zug oder jedes dritte Auto ist mindestens genauso laut wie ein Motorrad. Darum halte ich da gar nichts davon." Die Entschließung wurde der Bundesregierung zugeleitet. Diese entscheidet, ob und wann sie die Anregung des Bundesrates umsetzen will. Feste Fristen gibt es hierfür nicht.