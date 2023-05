von Eugen Epp München diskutiert über eine Drag-Lesung für Kinder. Ein Stadtrat hat ein Zeichen gesetzt – indem er zu einer Sitzung selbst als Drag Queen erschien.

Drag-Künstler:innen haben zuletzt in München für eine heiße Diskussion gesorgt. Die Drag Queen Vicky Voyage und King Eric BigClit sollten in einer Stadtbibliothek eine Lesung für Kinder halten. Aus konservativen Kreisen hatte es daran viel Kritik gegeben.

Auch Thomas Lechner, für die Fraktion Die Linke/Die Partei Mitglied im Münchner Stadtrat, beteiligte sich an der Diskussion – auf ungewöhnliche Art und Weise. Der parteilose Politiker trug bei der Stadtratssitzung ein Drag-Outfit, er zeigte sich mit blonder Perücke, trug auffälliges Make-Up, Stöckelschuhe und einen Rock. Als Lechner mit seinem Redebeitrag an der Reihe war, fragte er zunächst bei Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) nach, "ob wir nicht eventuell den Livestream ausschalten müssen, denn wenn Jugendliche und junge Menschen das hier aushalten müssen, wird das vermutlich zu einer frühsexuellen Revolution in der Stadt führen".

Münchner Stadtrat Thomas Lechner: "Ich bin ich"

Damit spielte der Stadtrat auf die Befürchtungen der Drag-Kritiker an. ""Ich wollte zeigen, wie absurd das Ganze ist. Ich wollte zeigen: Ich bin ich – völlig egal, was ich anhabe", sagte Lechner der "Abendzeitung". "Ich bin zwar kein Teil der Drag-Szene, aber ich finde Drag gut und hilfreich, wenn es der Sache dient." Seine Rede hielt der 62-Jährige anschließend zum zum internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit unter der Überschrift "Barrieren abbauen".

Darin verteidigte Lechner die umstrittene Lesung – und lud auch Oberbürgermeister Reiter dazu ein. "In meiner Rede ging es um Inklusion, ein weiteres mir wichtiges Anliegen mit durchaus ähnlicher Problematik. Das ließ sich sehr gut mit der Debatte um die Draglesung verbinden", erklärte er.

Umstrittene Lesung für Kinder

Am 13. Juni soll in der städtischen Bibliothek in Bogenhausen eine Lesung unter dem Titel "Wir lesen euch die Welt, wie sie euch gefällt" stattfinden. "Drag Queen Vicky Voyage mit Drag King Eric BigClit und die trans* Jungautorin Julana Gleisenberg nehmen euch mit in farbenfrohe Welten, die unabhängig vom Geschlecht zeigen, was das Leben für euch bereithält und dass wir alles tun können, wenn wir an unseren Träumen festhalten!", heißt es in der Ankündigung.

Die CSU-Fraktion in München hatte die Veranstaltung als ungeeignet für Kinder kritisiert, Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger sieht darin "Kindswohlgefährdung und einen Fall fürs Jugendamt". Drag Queen Vicky Voyage konterte: "Es geht nicht um Sexualität, sondern um Identität und Diversität."

Quellen: Stadtrat München / "Abendzeitung"/ DPA