Die Münchner Sicherheitskonferenz in Zeiten des Krieges. Ab diesem Freitag ist die bayerische Landeshauptstadt wieder "das Zentrum der internationalen Diplomatie". Zur Eröffnung hält Bundeskanzler Olaf Scholz eine Rede.

Es ist die erste Münchner Sicherheitskonferenz in der von Olaf Scholz (SPD) ausgerufenen "Zeitenwende" nach Russlands Überfall auf die Ukraine. Am Eröffnungstag spricht der Bundeskanzler im Hotel Bayerischer Hof, Oberthema seiner Rede: "Deutschland in der Welt". Anschließend will er Fragen des Publikums beantworten.

Olaf Scholz auf 59. Münchner Sicherheitskonferenz

Insgesamt nehmen an der 59. Münchner Sicherheitskonferenz 40 Staats- und Regierungschefs und fast 100 Minister aus der ganzen Welt teil. Aus Deutschland sind neben Olaf Scholz unter anderem Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) dabei. Anders als zunächts ins Auge gefasst, wird die Bundesregierung auf der Sicherheitskonferenz keine neue Nationale Sicherheitsstrategie vorstellen. Baerbock und Scholz konnten sich bislang nicht einigen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird per Video nach München zugeschaltet. US-Präsident Joe Biden reist ebenfalls nicht an, stattdessen ist Vizepräsidentin Kamala Harris mit einer rund 60-köpfigen Delegation vor Ort. Aus Russland wurden erstmals seit den 1990er Jahren keine Vertreter eingeladen, den Iran wollte Konferenzleiter Christoph Heusgen ebenfalls nicht dabei haben. Die Veranstaltung bezeichnet sich selbst als "das Zentrum der internationalen Diplomatie", sie gilt auch als riesige Kontaktbörse und Schauplatz informeller Gespräche.

Die Sicherheitskonferenz im vergangenen Jahr (18. bis 20. Februar 2022) stand im Zeichen der Befürchtungen, Russlands Präsident Wladimir Putin könnte seine Armee in naher Zukunft ins Nachbarland Ukraine eimarschieren lassen. Am 24. Februar rollten die ersten Panzer über die Grenze.

Verfolgen Sie die Eröffnungsrede von Bundeskanzler Olaf Scholz oben im Livestream.