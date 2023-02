von Nico Fried Christoph Heusgen war jahrelang außen- und sicherheitspolitischer Berater von Angela Merkel. An ihrer Seite lernte er schnell, mit vielen freundlichen Worten wenig zu sagen. In seinem neuen Job als Chef der Münchner Sicherheitskonferenz gibt sich der 67-Jährige aber anders.

Ein Ereignis wie die Münchener Sicherheitskonferenz zu organisieren, mag stressig sein: Kommt der Kanzler oder kommt er nicht? Ist für den Empfang der amerikanischen Vizepräsidentin alles vorbereitet? Funktionieren die Scheinwerfer? Gibt es genug zu essen? Können trotz des Streiks der Gewerkschaft verdi alle Teilnehmer anreisen? Aber nichts dürfte in den vergangenen Tagen so sehr an den Nerven von Christoph Heusgen gezerrt haben wie am Dienstagabend die letzten zehn Minuten im Champions League-Spiel Paris St. Germain gegen Bayern München.