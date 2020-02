In der bayerischen Landeshauptstadt ist am Sonntag die Münchner Sicherheitskonferenz zu Ende gegangen. Diplomaten, Politiker und Experten aus aller Welt hatten daran teilgenommen. Unter anderem ging es während der dreitägigen Konferenz auch um die Lage in Libyen. Nach einem Folgetreffen der Berliner Libyen-Konferenz sagte Bundesaußenminister Heiko Maas: "Offensichtlich war, dass es in den letzten Wochen es nicht unerhebliche und zahlreiche Verstöße gegen das Waffenembargo gegeben hat. Es gibt durchaus unterschiedliche Auffassungen, worauf das zurückzuführen ist. Aber alle sind sich darüber einig, dass der Weg, den wir eingeschlagen haben, nämlich die Konfliktparteien von ihren Unterstützern zu trennen, nach wie vor der einzig erfolgversprechende Weg ist, den Bürgerkrieg in Libyen zu beenden." In Redebeiträgen ging es immer wieder um die Großmächte USA, Russland und China. US-Außenminister Mike Pompeo schwor die westlichen Länder auf einen Konkurrenzkampf mit autoritär-regierten Staaten wie China ein. Zuvor hatten etliche US-Vertreter die Führung in Peking vor allem im Streit über die Nutzung chinesischer Firmen beim Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes scharf angegriffen. Sie sehen dabei ein Einfallstor für Spionage. Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, sprach von einer Entscheidung zwischen Autokratie und Demokratie. Chinas Außenminister Wang Yi nannte die Vorwürfe eine "Schmutzkampagne" und betonte sein Interesse an einer engeren Zusammenarbeit mit der EU. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron forderte die EU-Partner zu sehr viel mehr öffentlichen Investitionen in Forschung und Sicherheit auf, damit sich Europa gegen die USA und China behaupten könne. "Wenn wir keine Entscheidungsfreiheit haben, haben wir auch keine Glaubwürdigkeit in Fragen der Außenpolitik. Wir können keine Juniorpartner für die USA sein, denn manchmal kommt es ja zu Meinungsverschiedenheiten, die wir annehmen müssen. Zum Beispiel mit Blick auf den Iran. Ohne finanzielle, wirtschaftliche und militärische Souveränität, haben wir keine unabhängige Außenpolitik." Auch Bundespräsident China hatte die USA, China und Russland in seiner Eröffnungsrede kritisiert und ihnen Egoismus vorgeworfen.