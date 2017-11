Nach über vier Wochen Dauerverhandlungen sind die Jamaika-Sondierungen gescheitert. Die FDP brach die Gespräche mit Union und Grünen in der Nacht zu Montag ab.

Die wichtigsten Ereignisse nach dem Scheitern im stern-Ticker:

+++ 13.14 Uhr: SPD-Abgeordneter Kahrs warnt vor Schnellschüssen +++

Der Chef des konservativen SPD-Flügels, Johannes Kahrs, warnt vor Schnellschüssen, wie die Partei auf die gescheiterten Jamaika-Sondierungen reagieren soll. "Alle Parteien müssen sich nun neu sortieren und überlegen, wie es weitergeht", sagte Kahrs dem "Handelsblatt". "In der Ruhe liegt die Kraft."



Die Parteispitze hatte seit der Bundestagswahl eine erneute große Koalition immer kategorisch ausgeschlossen. Nun gibt es auch Stimmen, die Gesprächsbereitschaft einfordern. "Sprechen muss man natürlich immer", sagte Hans-Peter Bartels (SPD), der Wehrbeauftragter des Bundestages ist. Neben einer großen Koalition wäre theoretisch auch eine Duldung einer Minderheitsregierung durch die SPD denkbar.

+++ 13.05 Uhr: CSU-Vorstand trifft sich am Donnerstag +++

Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen will sich der CSU-Vorstand am Donnerstag zu einer Sondersitzung in München treffen. Die Sitzung sei für 18.00 Uhr terminiert, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur nach einer Telefonschalte des CSU-Präsidiums aus Teilnehmerkreisen. Zuvor, um die Mittagszeit, werde eine Sondersitzung der CSU-Landtagsfraktion angesetzt.

+++ 12.52 Uhr: SPD-Minister besorgt über Handlungsfähigkeit Deutschlands +++

SPD-Minister der noch amtierenden Bundesregierung haben sich besorgt darüber geäußert, dass Deutschland wegen der gescheiterten Jamaika-Sondierungen international an Handlungsfähigkeit verlieren könnte. "Es ist wichtig, dass die internationale Position Deutschlands nicht unter diesem Hickhack und diesem Sondierungstheater leidet. Es darf keinen Stillstand geben", sagte die amtierende Familienministerin Katarina Barley (SPD) am Rande eines EU-Ministertreffens in Brüssel. Auf der europäischen Ebene warte man nicht darauf, "wer sich in Deutschland miteinander verständigen kann oder eben auch nicht". Barley (SPD) erinnerte daran, dass ihre Partei sehr früh gesagt habe, dass sie "Konsequenzen" aus dem Wahlergebnis ziehen wolle. Die Sozialdemokraten hatten sich darauf festgelegt, sich in der Opposition inhaltlich erneuern zu wollen. Gleichzeitig betonte sie, dass die SPD ihrer Verantwortung weiter nachkommen wolle.

Europastaatsminister Michael Roth sieht auch innerhalb ihrer eigenen Partei Gesprächsbedarf. "Wir werden uns über diese Ausnahmesituation zu unterhalten haben. Das betrifft alle Parteien. Das betrifft die Bundesregierung", sagte er. Bevor man Entscheidungen treffe, müsse jedoch die Lage bewertet werden. "Wir haben eine solche Situation in der Bundesrepublik noch nie gehabt, sagte Roth.

+++ 12.21 Uhr: Die AfD freut sich auf mögliche Neuwahlen +++

Die AfD begrüßt das Scheitern der Jamaika-Verhandlungen und fordert den Rücktritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU). Merkel sei "gescheitert und es wird Zeit, dass sie als Bundeskanzlerin geht", sagte Fraktionschef Alexander Gauland in Berlin. Seine Partei sei "froh, dass die Grünen keine Verantwortung übernehmen", fügte er mit Blick auf deren Positionen in der Flüchtlingspolitik und beim Klimaschutz hinzu. Ko-Fraktionschefin Alice Weidel kritisierte, die Jamaika-Parteien hätten fast fünf Wochen "ergebnislos auf Steuerzahlerkosten" verhandelt. "Was wir erlebt haben, war eine wochenlange Wählertäuschung", sagte sie. Die Parteien hätten vorher gewusst, das keine Einigung möglich sei, "ohne die eigenen Wähler auch mit zu verraten".

+++ 12.20 Uhr: Steinmeier will auch mit CSU, FDP, Grünen und SPD reden +++

Die "Bild"-Zeitung meldet, dass Bundespräsident Steinmeier mit den Vorsitzenden von CSU, FDP, Grünen und SPD reden will. Seit um 12.00 Uhr befindet er sich im Gespräch mit Kanzlerin Angela Merkel, um 14.30 Uhr wird der Bundespräsident eine öffentliche Erklärung abgeben.

+++ 12.16 Uhr: Kretschmann ist "fassungslos" wegen Jamaika-Aus +++

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist nach eigenen Worten "fassungslos" wegen des Abbruchs der Jamaika-Verhandlungen durch die FDP. "Wir wollten diese Koalition wirklich, und alle Sondierer meiner Partei haben sehr hart dafür gearbeitet", sagte Kretschmann, der in Berlin mitverhandelt hatte, der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart am Montag. Am Sonntagabend waren die Gespräche der CDU, CSU, Grünen und der FDP für ein Jamaika-Bündnis gescheitert. Kretschmann warnte vor einem möglichen Erstarken der Rechtspopulisten und vor einem schwierigen Signal für Europa.

+++ 11.59 Uhr: EU besorgt wegen gescheiterter Sondierung +++

In der EU ist das Scheitern der Berliner Sondierungsgespräche mit Sorge aufgenommen worden. "Das sind schlechte Nachrichten für Europa", sagte der niederländische Europastaatssekretär Halbe Zijlstra in Brüssel. "Ich denke, Neuwahlen sind ein schlechtes Szenario." Wenn Deutschland als "sehr einflussreiches Land in der EU" über längere Zeit keine Regierung habe, "wird es sehr schwierig werden, harte Entscheidungen zu fällen".

In der EU stehen in den kommende Monaten wichtige Reformentscheidungen an. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sowie Kommissionschef Jean-Claude Juncker haben ehrgeizige Pläne für die Vertiefung der Währungsunion vorgelegt. Darüber hinaus muss die EU im Dezember entscheiden, ob sie in den Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens die zweite Phase zu den künftigen Beziehungen startet.

+++ 11.51 Uhr: Göring-Eckardt rechnet mit Neuwahlen +++

Die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt rechnet damit, dass in Deutschland bald wieder ein Bundestag gewählt werden muss. "Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist klar, dass die SPD nicht zur Verfügung steht", sagte sie in Berlin. "Insofern muss man sich jetzt angucken, was geht. Ich gehe davon aus, dass es Neuwahlen gibt." Auf Deutschland komme eine "schwierige Zeit" zu, nachdem die FDP die Jamaika-Sondierung mit Union und Grünen hat platzen lassen.

+++ 11.23 Uhr: Bundespräsident Steinmeier spricht um 14.30 Uhr über Jamaika-Aus +++

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußert sich um 14.30 Uhr öffentlich zum Scheitern der Jamaika-Sondierungen. Den Auftritt kündigte das Bundespräsidialamt an. Nach Angaben aus Parteikreisen trifft sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zuvor um 12.00 Uhr mit dem Staatsoberhaupt.

+++ 11.05 Uhr: SPD berät über weiteres Vorgehen +++

Nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen berät die SPD in ihren Führungsgremien über das weitere Vorgehen. Der Abbruch der Gespräche habe das Land in eine "schwierige Lage" gebracht, sagte SPD-Generalsekretär Hubertus Heil in Berlin. Nun werde die SPD im Parteivorstand über das weitere Vorgehen beraten. "Die Haltung der SPD in dieser Frage ist bekannt", sagte Heil, ohne die Position der Sozialdemokraten noch einmal explizit zu nennen.

"Wir sind der festen Überzeugung, dass die Verfassungsorgane und die Parteien miteinander zu reden haben", sagte Heil weiter. Die SPD hatte nach der Bundestagswahl betont, dass sie in die Opposition gehen wolle und nicht für eine erneute große Koalition zur Verfügung stehe. Am Montagmorgen bekräftigten die stellvertretenden Parteivorsitzenden Ralf Stegner und Thorsten Schäfer-Gümbel diese Position.

+++ 10.57 Uhr: Merkel sagt Treffen mit niederländischem Ministerpräsidenten ab +++

Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ein für heute geplantes Treffen mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte in Berlin abgesagt. Das teilte das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung mit. Merkel und Rutte hatten eigentlich am Mittag zu einem Austausch über europapolitische Themen zusammenkommen sollen.

+++ 10.11 Uhr: Merkel am späten Vormittag bei Steinmeier +++

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfängt am späten Vormittag Kanzlerin Angela Merkel (CDU), um die Lage nach dem Scheitern der Sondierungen für eine Jamaika-Koalition zu besprechen. Das wurde aus dem Präsidialamt bekannt. Steinmeier hatte zuvor einen geplanten Besuch in Nordrhein-Westfalen verschoben.





+++ 9.59 Uhr: Französischer Präsident bedauert Scheitern der Jamaika-Sondierung +++

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat sein Bedauern über das Scheitern der Jamaika-Sondierungen in Deutschland ausgedrückt. "Es ist nicht in unserem Interesse, dass sich das anspannt", sagte er im Elysée-Palast in Paris zur Lage in Deutschland. Macron hat ein enges Verhältnis zu Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

+++ 9.42 Uhr: Seehofer will CSU-Vorstand in Telefonkonferenz informieren +++

CSU-Chef Horst Seehofer will mit dem Vorstand der Christsozialen heute in einer Telefonkonferenz über das weitere Vorgehen nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen beraten. Es werde um 11 Uhr die Telefonschalte geben, dort werde alles Weitere besprochen, hieß es aus CSU-Kreisen. Wann der Parteivorstand und die Landtagsfraktion tagen, steht bisher noch nicht fest.

Seehofer steht wegen eines Machtkampfs um das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten auch persönlich unter Druck. Er wollte eigentlich nach dem Abschluss der Sondierungsphase einen Zeitplan für eine Lösung des Führungsstreits in der CSU präsentieren.

+++ 9.04 Uhr: FDP-Politiker Buschmann: Differenzen waren nicht zu überbrücken +++

Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP im Bundestag, Marco Buschmann, hat den Ausstieg seiner Partei bei den Sondierungen über ein Regierungsbündnis mit Union und FDP gerechtfertigt. Die Differenzen seien nicht zu überbrücken gewesen, trotz der längsten Sondierungen in der Geschichte der Bundesrepublik. "Es gab über 200 eckige Klammern, weder am Samstag noch am Sonntag ist die Zahl kleiner geworden", sagte er am Morgen in einem Interview der "Bild"-Zeitung. Was am Ende als Abschlusspaket vorgelegen habe, sei "nicht einigungsfähig" gewesen. Mit eckigen Klammern hatten die Unterhändler strittige Punkte markiert.

Buschmann erwartet, dass die übrigen Parteien nun den Schwarzen Peter für das Scheitern der Jamaika-Gespräche der FDP zuschieben - und die Popularität der FDP beim Bürger möglicherweise auch sinkt. Doch dürfe beim Wähler eben nicht der Eindruck entstehen, den Parteien sei alles egal. Dies würde nur die politischen Ränder stärken, etwa die AfD.

+++ 9.03 Uhr: Grünen-Politiker Trittin rechnet mit Neuwahlen gegen Ostern +++

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Jürgen Trittin hält Neuwahlen nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen für wahrscheinlich. "Ich rechne damit, dass es gegen Ostern Neuwahlen gibt", sagte Trittin am Morgen im Deutschlandfunk. Er glaube, dass es sehr auf die Haltung des Bundespräsidenten ankomme. Dieser werde in seine Überlegungen einbeziehen, dass Deutschland auf Grund seiner politischen und wirtschaftlichen Macht für Stabilität in Europa stehe. Er habe Zweifel daran, dass eine Minderheitsregierung dies gewährleisten könne, da sie keine verlässlichen Mehrheiten habe.

Die Grünen hätten versucht, in den vier Verhandlungswochen Brücken zu bauen. "Wir sind dabei wirklich an Grenzen gegangen", sagte Trittin. Für den Rückzug der FDP aus den Sondierungen hat der Grünen-Politiker wenig Verständnis: "Man fühlt sich ein Stück weit veräppelt."

+++ 8.57 Uhr: Gabriel: Internationale Gemeinschaft erwartet Klarheit in Deutschland +++

Die internationale Gemeinschaft erwartet nach Angaben von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungsgespräche möglichst schnell Klarheit über das weitere Vorgehen. "Alle haben die Hoffnung, dass sehr bald eine Klärung insofern zustande kommt, dass Deutschland wieder eine stabile Regierung hat", sagte der SPD-Politiker am Rande eines Asien-Europa-Außenministertreffens in Myanmar, an dem 51 Länder teilnehmen. "Das spüren sie ja hier in allen Gesprächen (...), dass alle sehr aufmerksam nach Deutschland schauen."

Zum weiteren Vorgehen seiner eigenen Partei wollte Gabriel sich nicht äußern. "Ich kann dazu nichts sagen, dazu bin ich viel zu weit weg. Ich kann das nicht beurteilen."

+++ 8.27 Uhr: Steinmeier sagt für heute geplanten Antrittsbesuch in Nordrhein-Westfalen ab +++

Nach dem Scheitern der Jamaika-Gespräche hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seinen für heute geplanten Antrittsbesuch in Nordrhein-Westfalen abgesagt. Das bestätigte das Bundespräsidialamt auf Anfrage. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte in der Nacht angekündigt, sie werde heute Steinmeier kontaktieren.

+++ 8.21 Uhr: CDU-Generalsekretär Peter Tauber will nicht über Neuwahlen reden +++

Für CDU-Generalsekretär Peter Tauber sind Neuwahlen nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen kein Thema. Die Menschen erwarteten von den Politikern, dass sie die Probleme lösen, sagte Tauber am Morgen im Deutschlandfunk. Deswegen wolle er nicht über Neuwahlen reden. Man könne die Verantwortung, vor der sich die FDP leider drücke, jetzt nicht einfach abgeben, sagte der CDU-Politiker.

+++ 8.04 Uhr: Grünen-Geschäftsführer Kellner: FDP stiehlt sich aus Verantwortung +++

Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen hat Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner der FDP vorgeworfen, sich aus der Verantwortung zu stehlen. "Das war schlecht inszeniertes Theater", sagte Kellner im ZDF-"Morgenmagazin". Die FDP habe die Verhandlungen abgebrochen, als es Bewegung vor allem der CSU etwa beim Klimaschutz und bei der Flüchtlingspolitik gab. Jetzt seien Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gefordert. "Am Ende des Tages, glaube ich, läuft es auf Neuwahlen hinaus", sagte Kellner.

+++ 8.03 Uhr: CSU-Fraktionschef Kreuzer: Keine Minderheitsregierung mit den Grünen +++

CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer hat nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen eine Minderheitsregierung mit den Grünen abgelehnt. "Eine Minderheitsregierung mit den Grünen wird es sicherlich nicht geben", sagte der CSU-Fraktionsvorsitzende im bayerischen Landtag am Morgen im Deutschlandfunk. Aus Neuwahlen würde die CSU seiner Meinung nach eher gestärkt herausgehen.

Seine Partei habe sich bemüht, diese Regierung zu bilden. Dies sei aber nicht möglich gewesen. Die FDP habe sich hingegen schon relativ früh dafür entschlossen, diese Koalition nicht zu machen. "Ich glaube, dass die FDP aus ihrer Sicht konsequent gehandelt hat, aber aus Sicht des Staates ist das nicht gut", sagte der CSU-Politiker.

+++ 7.42 Uhr: Euro nach Jamaika-Aus unter Druck +++

Das Aus für die Jamaika-Sondierungsgespräche über eine neue Regierung in Deutschland hat den Euro unter Druck gesetzt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1735 US-Dollar und damit rund einen halben Cent oder ein halbes Prozent weniger als vor dem Bekanntwerden des Abbruchs durch die FDP. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1795 Dollar festgesetzt.

+++ 5.09 Uhr: Linke fordert nach Scheitern der Jamaika-Gespräche Neuwahlen +++

Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungsgespräche hat die Vorsitzende der Linkspartei, Katja Kipping, Neuwahlen gefordert. Es müsse jetzt "schnellstmöglich" Neuwahlen geben, denn eine Fortsetzung der Großen Koalition könne sich "niemand ernsthaft wünschen", sagte Kipping der "Berliner Zeitung" (Montagsausgabe). Neuwahlen seien zudem die demokratisch angemessene Konsequenz, sagte sie weiter. "Und sie werden zeigen, dass das System Merkel nicht mehrheitsfähig ist".

+++ 4.17 Uhr: Habeck hofft auf Überwindung politischer Lager +++

Der Grünen-Politiker Robert Habeck hofft nach dem Abbruch der Jamaika-Gespräche auf einen Wandel der politischen Kultur. "Ehrlich gesagt glaube ich, dass dieser Moment für Deutschland irgendwie formativ ist", sagte Schleswig-Holsteins Umweltminister der Deutschen Presse-Agentur. "Jetzt ist die FDP weg, und wir stehen hier noch mit der CDU und der CSU und reden anders miteinander." Er hoffe, dass die Grünen mit Hilfe dieser Energie lähmende Flügelstreitereien überwinden könnten, sagte Habeck. "Und wenn es mal ein normales Arbeitsverhältnis und keine Lager mehr in Deutschland geben würde, wäre das eh mein Ding." Zu den Sondierungsgesprächen sagte er: "Das war Psychoterror ohne Ende. Wir brauchen jetzt alle 'ne Therapie, glaube ich."

+++ 4.04 Uhr: Huber: Jamaika-Aus schwierig für Land, Wirtschaft und Union +++

Die Folgen des Scheiterns seien "schlecht für Deutschland, das damit nicht mehr Stabilitätsanker in Europa ist", sagte frühere CSU-Vorsitzende Erwin Huber der Deutschen Presse-Agentur in München. Die Situation sei "schlecht für die Wirtschaft, weil Investoren verunsichert sind". Und das Jamaika-Aus sei "schwierig für die Unionsparteien, weil ihr Regierungsanspruch zunächst gescheitert ist", klagte Huber.

Huber kritisierte in dem Zusammenhang erneut die Wahlkampfführung der Unionsparteien nach dem Zerwürfnis wegen der Flüchtlingspolitik. "Die Einigkeit zwischen CDU und CSU hätte viel früher kommen müssen", argumentierte er und kündigte an: "Darüber wird zu reden sein."

+++ 3.49 Uhr: Peter: Schwarz-Grün nach Jamaika-Aus "nicht romantisieren" +++

Nach dem Abbruch der Gespräche über eine Jamaika-Koalition durch die FDP hat Grünen-Chefin Simone Peter die Unterschiede zwischen Union und Grünen betont. Man habe gut zusammengearbeitet, sagte Peter der Deutschen Presse-Agentur am Morgen, das müsse zwischen demokratischen Parteien möglich sein. "Inhaltliche Differenzen gibt es trotzdem." Sie nannte unter anderem den Klimaschutz und den Sparkurs in Europa. "Deswegen darf man das jetzt nicht romantisieren."

Die Grünen gingen nun mit ihren eigenen Konzepten in den Wahlkampf, sagte Peter. Dabei wünsche sie sich, "dass es auch linke Optionen gibt, nicht nur konservative und rechte." Noch ist nicht sicher, dass es Neuwahlen gibt. Peter gehört zum linken Flügel ihrer Partei.

+++ 1.17 Uhr: Parteivize Stegner: SPD hat kein Mandat für große Koalition +++

Die SPD wird nach Einschätzung ihres stellvertretenden Parteivorsitzenden Ralf Stegner trotz des Scheiterns der Jamaika-Gespräche nicht für eine große Koalition zur Verfügung stehen. "Die Ausgangslage für die SPD hat sich nicht verändert. Wir haben kein Mandat für eine erneute große Koalition", sagte Stegner am frühen Morgen Er könne sich nicht vorstellen, dass seine Partei ihre Entscheidung überdenken könnte, in der Oppositionsrolle zu bleiben.

Stegner betonte, er sehe für Kanzlerin Angela Merkel (CDU) keine Zukunft mehr. "Sie ist definitiv gescheitert." Aber auch ohne Merkel werde die SPD keine große Koalition eingehen.

+++ 1.11 Uhr: Trittin äußert scharfe Kritik an FDP +++

Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin hat die FDP nach dem Abbruch der Jamaika-Sondierungen scharf kritisiert. Es habe ein Gesamtpaket vorgelegen aus Klimaschutz, Familiennachzug, Arbeitsrecht, Abschaffung des Soli-Steuerzuschlags und Mütterrente, worauf sich die Grünen hätten einigen können, sagte Trittin. Die FDP habe zu diesem Zeitpunkt aber schon ihre Pressemitteilung über den Abbruch der Gespräche vorbereitet. Als FDP-Chef Christian Lindner dies vor der Presse verkündet habe, hätten Grüne, CDU und CSU gemeinsam vor den Bildschirmen gestanden und "schockiert über diesen Abgang" zugesehen.

+++ 0.59 Uhr: Wagenknecht: Trauerspiel beendet - SPD muss sich neu aufstellen +++

Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht hat nach dem Abbruch der Jamaika-Gespräche die SPD aufgefordert, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen und auf einen Linkskurs zu setzen. "Neuwahlen werden nur dann die Chance auf neue Mehrheiten bringen, wenn die grosskoalitionären Verlierer der letzten Wahl sich personell und inhaltlich neu aufstellen", sagte Wagenknecht der Deutschen Presse-Agentur. Deutschland brauche eine Politik der sozialen Verantwortung.

Das Aus der Jamaika-Runden bewertete sie als überfälligen Schritt. "Es ist gut, dass dieses Trauerspiel beendet ist", sagte "Die 'Schwarze Ampel' hätte Deutschland nicht gut getan."

+++ 0.55 Uhr: FDP-Unterhändler: Andere Parteien sind Liberalen nicht entgegenkommen +++

Die FDP hat die Jamaika-Sondierungen nach den Worten von FDP-Unterhändler Joachim Stamp abgebrochen, weil Union und Grüne der FDP in zentralen Punkten nicht ausreichend entgegengekommen sind. Der NRW-Integrationsminister nannte die für die FDP zentralen Fragen der Entlastung der Bürger, der Entbürokratisierung und der Bildungspolitik. "Dass nur den Grünen Zugeständnisse gemacht werden, ist für uns nicht akzeptabel", sagte Stamp in der Nacht der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Auf "völliges Unverständnis" bei der FDP sei außerdem gestoßen, dass es bei Themen, bei denen bereits ein Konsens erzielt worden sei, wieder Rückschritte gegeben habe.

+++ 0.44 Uhr: Klöckner kritisiert Abbruch der Sondierungen durch FDP +++

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner hat den Abbruch der Jamaika-Sondierungen durch die FDP kritisiert. Sie bescheinigte den Liberalen am Sonntagabend via Twitter "gut vorbereitete Spontanität". "Anständig wär es gewesen, wenn alle Parteivorsitzenden gemeinsam den Abbruch hätten verkünden können", schrieb sie.

Das kann man so machen, wie die FDP es tat, muss man aber nicht. Gut vorbereitete Spontanität. Aber wir gehen weiter respektvoll mit allen um und respektieren die Entscheidung. Anständig wär es gewesen, wenn alle Parteivorsitzenden gemeinsam den Abbruch hätten verkünden können — Julia Klöckner (@JuliaKloeckner) 19. November 2017

+++ 0.33 Uhr: Wirtschaft: Scheitern der Jamaika-Gespräche ist "Enttäuschung" +++

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag befürchtet nach dem Scheitern der Gespräche für eine Jamaika-Koalition eine "längere Phase der Unsicherheit". DIHK-Chef Eric Schweitzer teilte am frühen Morgen in Berlin mit: "Für die deutsche Wirtschaft ist das Scheitern der Sondierungsgespräche eine Enttäuschung. Denn damit wird eine Chance verpasst, ideologische Grenzen zu überwinden und sachgerechte Lösungen zu finden." Es bestehe die Gefahr, dass jetzt die Arbeiten an wichtigen Zukunftsthemen lange verzögert würden.

+++ 0.15 Uhr: Grüne kritisieren Abbruch durch FDP +++

Die Grünen kritisieren den Abbruch der Jamaika-Sondierungen durch die FDP. Der Grünen-Politiker Reinhard Bütikofer schrieb am Sonntagabend auf Twitter über FDP-Chef Christian Lindner: "Er wählt seine Art von populistischer Agitation statt staatspolitischer Verantwortung."

Lindner sagt #Jamaika ab. Er wählt seine Art von populistischer Agitation statt staatspolitischer Verantwortung. — Reinhard Bütikofer (@bueti) 19. November 2017





+++ 0.00 Uhr: FDP erklärt Jamaika-Sondierung für gescheitert +++



FDP-Chef Christian Lindner begründet den Abbruch der Jamaika-Sondierungen nach gut vier Wochen mit fehlendem Vertrauen. Es sei den vier Gesprächspartnern nicht gelungen, eine Vertrauensbasis oder eine gemeinsame Idee für die Modernisierung des Landes zu finden, sagte Lindner am späten Sonntagabend in Berlin. Dies wäre aber eine Voraussetzung für eine stabile Regierng gewesen. "Nach Wochen liegt heute Papier mit zahllosen Widersprüchen, offenen Fragen und Zielkonflikten vor", betonte der FDP-Vorsitzende. Wo es Übereinkünfte gebe, seien diese mit viel Geld der Bürger oder Formelkompromissen erkauft worden.



Die Unterschiede zwischen CDU, CSU und FDP wären überbrückbar gewesen. Hier sei neue politische Nähe gewachsen. Im Verlaufe des Sonntags seien aber Rückschritte gemacht worden, weil erzielte Kompromisslinien in Frage gestellt worden seien. "Wir werfen niemanden vor, dass er für seine Prinzipien einsteht. Wir tun es aber auch", sagte Lindner. "Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren", sagte er.