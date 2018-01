Die SPD hat den Weg für Koalitionsverhandlungen mit der Union freigemacht. Eine Mehrheit der rund 600 Delegierten gab beim Sonderparteitag am Sonntag in Bonn grünes Licht für eine entsprechende Empfehlung der Parteispitze: Für Verhandlungen stimmten aber nur rund 56 Prozent. Für Juso-Chef Kevin Kühnert ist da das letzte Wort noch nicht gesprochen: "Ich bin weiterhin sehr, sehr skeptisch, insbesondere weil die mehrheitliche Einschätzung ja dahingehend war, dass in Koalitionsverhandlungen nichts Grundlegendes mehr geändert werden kann an dem, was in Sondierungsgesprächen als Rahmen vereinbart wurde. Und wenn das tatsächlich so sein sollte, dann wäre das für uns zu wenig. Aber wir bewerten es noch mal nach Abschluss und werden dann sicherlich auch Gelegenheit als Jusos haben, den Mitgliedern unsere Einschätzung zu diesem Verhandlungsergebnis und eine Abstimmungs-Empfehlung zukommen zu lassen." SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles, sieht noch viele Überzeugungsarbeit auf die Parteispitze zukommen: "Ja, ich bin erleichtert. Es war ja eine sehr harte und intensive Auseinandersetzung. Aber es zeigt eben auch, dass wir noch viele Skeptiker überzeugen müssen in unserer Partei." Der SPD-Landeschef in Nordrhein-Westfalen, Michael Groschek, sieht seine Partei auf einem guten Weg: "Wir sollten gucken, dass wir möglichst viel rausholen bei den Koalitionsverhandlungen. Dann werden wir das Ergebnis bewerten, und dann wird es sicherlich Diskussionen geben. Aber der Weg ist vorgezeichnet, und ich finde bis jetzt toll, wie sich auch diejenigen fair verhalten, die nicht gewonnen haben bei der Abstimmung." Bei einem Nein der Delegierten wären wohl Neuwahlen die Folge gewesen. SPD-Chef Martin Schulz wäre massiv beschädigt worden. Die Koalitionsverhandlungen sollen nun möglicherweise bereits am Montag beginnen. Dann wollen CDU und CSU auf jeden Fall ihre Positionen abstimmen.