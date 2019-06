Auf die Rücktrittsankündigung der SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles folgen Ratlosigkeit und gemischte Reaktionen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer ist bereits als Übergangsparteichefin im Gespräch, die engere Parteiführung der SPD will zu Beratungen jedoch noch am Sonntag in der Parteizentrale tagen. Nahles, die am Sonntag schriftlich den Rücktritt von den Spitzenämtern der Partei angekündigt hatte, bekam jedoch auch Solidaritätsbekundungen und Verständnis für ihre Entscheidung. Parteikollege Karl Lauterbach etwa kritisierte die massiven Angriffe auf Nahles, die es in der Partei gegeben hatte. Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken, sieht das ähnlich. "Ich möchte Andrea Nahles meinen Respekt und auch meine Hochachtung ausdrücken. Was sie in den letzten Tagen erleben musste, aus ihrer eigenen Partei aber auch aus der Öffentlichkeit, das war unterhalb des Zulässigen. Natürlich gibt es ein viel grundsätzlicheres Problem bei den Sozialdemokraten. Aber das so Politik und Öffentlichkeit reagiert, muss uns alle mehr als nachdenklich machen." Nahles hatte ihre Entscheidung damit begründet, nicht mehr genug Rückhalt in den eigenen Reihen zu haben. Diese Passanten in Berlin scheinen dafür Verständnis zu haben. "Ja, weil ich finde die Partei ist momentan auf so einem Tiefpunkt, da finde ich das richtig, dass sie als Parteivorsitzende zurückgetreten ist." "Die sollen sich mal von jung an neu wieder aufbauen." "Hat ja offensichtlich nicht funktioniert. So wie sie die SPD geführt hat. Und die Inhalte, die die SPD repräsentiert sind wahrscheinlich doch in der letzten Zeit nicht wirklich von ihr repräsentiert worden. Und vielleicht ist auch der Ton, den sie an den Tag gelegt hat, der falsche gewesen, für die eigentlichen SPD Wähler." Laut der SPD könne die Neuwahl des Parteivorsitzes auf einem ordentlichen Parteitag wegen der Einladungsfristen frühestens im September stattfinden. Bisher plant die SPD einen regulären Parteitag im Dezember. Bis dahin solle der Parteivorsitz kommissarisch besetzt werden. Nahles selbst werde sich komplett aus der Politik zurückziehen und auch ihr Bundestagsmandat zeitnah niederlegen. Laut Politikexperte Henrik Enderlein könnte die Wahl zum Parteivorsitz der SPD zu einer Abstimmung über die große Koalition werden.