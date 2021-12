6. Dezember: Händewaschen

Manila, Philippinen. Schüler und Schülerinnen waschen sich die Hände, bevor sie in Taguig, einem Vorort der Hauptstadt, in die Schule gehen. Nachdem die Behörden, die Corona-Regeln gelockert haben, dürfen dort kleinere Gruppen wieder in den Klassenräumen unterrichtet werden.

