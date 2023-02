von Jonas Schulze Pals Alexander Immisch kennt Innenministerin Nancy Faeser gut. Sie ist die Vorsitzende seines SPD-Ortsverbandes. Als Schwalbacher Bürgermeister muss er Faesers Flüchtlingspolitik umsetzen – und ist damit überfordert. So sehr, dass Immisch nun einen Brief an Olaf Scholz geschrieben hat.

Herr Immisch, Mitte Januar haben Sie gemeinsam mit anderen Politikern aus dem Main-Taunus-Kreis einen Brandbrief an Olaf Scholz geschrieben. Warum?

Wir haben keinen Brandbrief geschrieben. Das hat leider die Zeitung mit dem großen B so tituliert. Wir haben einen Brief geschrieben an Bundeskanzler Scholz und an den hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein. Darin schildern wir unsere angespannte Situation bei der Aufnahme von Geflüchteten hier bei uns in der kommunalen Familie.