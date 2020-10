Sehen Sie im Video: Alexej Nawalny trifft nach Giftanschlag russischen YouTube-Blogger zum Interview.









"Besser als am 20. August" lautet die Antwort von Alexej Nawalny auf die Frage, wie es ihm gehe. Seine Ärzte seien überrascht von den Fortschritten, die er mache, sagte der 44-Jährige in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit einem russischen YouTube-Blogger. Allerdings zitterten seine Hände durch den auf ihn verübten Giftanschlag weiterhin merklich, sagte der Kreml-Kritiker. Er befinde sich in physiotherapeutischer Behandlung. Seine Genesung könne noch zwei Monate in Anspruch nehmen. Zugleich bekräftigte Nawalny, dass er den russischen Geheimdienst als Drahtzieher des Anschlags gegen ihn verdächtige. Das mehr als zweistündige Interview ist datiert auf Montag. Es ist das erste Mal, dass der russische Oppositionspolitiker seit dem Anschlag im August auf Video zu sehen ist. Bislang hatte er auf seinem Instagram-Account lediglich Fotos von sich veröffentlicht. In dem YouTube-Interview sagte Nawalny weiter, er habe keine Ahnung, was genau ihm widerfahren sei. Er habe aber gedacht, er werde sterben. Nawalny ist der derzeit beliebteste Oppositionspolitiker in Russland. Neben seiner Kritik an Präsident Wladimir Putin ist er auch wiederholt gegen Oligarchen wegen Korruptionsvorwürfen vorgegangen. Die russischen Parlamentswahlen sind für September nächsten Jahres terminiert. Nach Medienberichten könnte die Abstimmung aber auch auf das Frühjahr vorgezogen werden.

