HINWEIS: DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN SPRECHERTEXT O-TON JOHANNES VOGEL (FDP), BUNDESTAGSABGEORDNETER: "Es ist ja verständlich, dass es die AfD stört, dass seit Monaten in der öffentlichen Debatte immer wieder darauf hingewiesen wird, dass sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik keine Konzepte und schon gar keine Lösungen anzubieten haben. Die Frage nach "Wo ist eigentlich Ihr Rentenkonzept" ist ja schon zum geflügelten Wort geworden. Und eben, es gibt es nicht, und dieser sogenannte Antrag, so haben wir das zumindest interpretiert, der sollte offenbar der Versuch sein, hier mal richtig Substanz vorzulegen. Sie klären uns darüber auf, dass die Arbeitslosenversicherung eine Versicherung ist, sie klären uns darüber auf, dass die Dauer des Arbeitslosengeldes gestaffelt ist, und so weiter und so fort. Sie zitieren sogar Zeile um Zeile wörtlich aus dem Sozialgesetzbuch III. Liebe Kolleginnen und Kollegen, weil das so krass ist, weil ich das zumindest hier in sozialpolitischen Anträgen noch nicht erlebt habe, habe ich mir mal die Mühe gemacht, das zu visualisieren. Mal den Antrag darauf reduziert, was ihre konkrete politische Forderung, Ihr konkretes politisches Konzept ist, dann sieht das so aus. Seite 1. Seite 2. Seite 3. Seite 4 und Seite 5. Das ist er. Der eine Satz. Ein einziger Satz, liebe Kolleginnen und Kollegen, bildet den Gipfel ihrer Arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Leistungsfähigkeit. Und er sagt dann auch nur - das ist wirklich bemerkenswert - sagt dann auch nur, dass etwas, was es schon gibt, irgendwie, ich zitiere, "stärker" sein soll."