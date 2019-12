Es der erste Besuch der Bundeskanzlerin in der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau und es ist kein leichter Gang für Angela Merkel. An der Seite ihres polnischen Amtskollegen Mateusz Morawiecki schritt Merkel am Freitag durch das bedrückende Tor mit dem Schriftzug "Arbeit macht frei". Das Lager in Oswiecim wurde von den Nazis nach der Besetzung Polens errichtet. Mehr als 1 Million Menschen, die Mehrheit von ihnen Juden, wurden hier umgebracht, vergast, erschossen, erhängt, oder die Menschen starben an den Folgen von Misshandlungen, Unterernährung oder Krankheit. Die Sowjetarmee befreite das Vernichtungslager Anfang 1945. Heute mahnt eine Gedenkstätte an die Verbrechen von damals. Um die Erinnerungsarbeit vor Ort zu erhalten überbrachte die Bundeskanzlerin bei ihrem Besuch eine Spende von 60 Millionen Euro. Im Block 11, dem sogenannten Todesblock des Lagers legten Merkel und Morawiecki einen Kranz nieder. Angesichts dieser Verbrechen müsse man eigentlich verstummen, sagte Merkel, Schweigen dürfe aber nicht die einzige Antwort sein. O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL: "Heute hier zu stehen und als deutsche Bundeskanzlerin zu Ihnen zu sprechen, das fällt mir alles andere als leicht. Ich empfinde tiefe Scham angesichts der barbarischen Verbrechen, die hier von Deutschen verübt wurden. Verbrechen, die die Grenzen alles Fassbaren überschreiten." - SCHNITT - "Auschwitz war ein deutsches, von Deutschen betriebenes Vernichtungslager. Es ist mir wichtig, diese Tatsache zu betonen. Es ist wichtig, die Täter deutlich zu benennen. Das sind wir Deutschen den Opfern schuldig und uns selbst." An die Verbrechen zu erinnern, die Täter zu benennen und den Opfern ein würdiges Gedenken zu bewahren, sei eine nicht verhandelbare Verantwortung, die niemals ende, sagte Merkel.