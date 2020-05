Sehen Sie im Video: "Wir leben immer noch mit dem Virus" – Merkel warnt vor Rückfall durch zu schnelle Lockerungen.









HINWEIS: Dieser Beitrag geht Ihnen ohne Sprechertext zu. O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL (CDU) "Wir haben doch nicht seit März alle vorher undenkbaren Einschränkungen in unserem Leben, in unserem Arbeiten und Wirtschaften, auch zeitweilige Einschränkungen unserer Rechte auf uns genommen, um jetzt, weil wir die Vorsicht ablegen, einen Rückfall zu riskieren. Es wäre doch deprimierend, wenn wir, weil wir zu schnell zu viel wollen, wieder zu Einschränkungen zurückkehren müssten, die wir alle hinter uns lassen wollen." "In der Pandemie und mit dem Virus leben wir immer noch. Und das wird auch für längere Zeit so bleiben. Denn die grundlegenden Fakten haben sich ja nicht geändert. Auch wenn einzelne Forschungsansätze Hoffnung machen. Noch gibt es keine Medikamente und keinen Impfstoff gegen das Virus. Corona ist und bleibt also eine Gefahr für jede und jeden von uns." "Es wird ja auch nur noch stichprobenweise kontrolliert in den nächsten Tagen, also nicht mehr so flächendeckend, wie das jetzt der Fall war. Ich hoffe, dass diese in der Tat sehr beschwerlichen Situationen für Menschen, die auf beiden Seiten der Grenze gelebt haben oder leben, jetzt überwunden werden können. Und das Ziel ist ja auch, wenn das Infektionsgeschehen das zulässt, das will ich ausdrücklich nochmal sagen, dass dann ab 15.6. diese Grenzkontrollen im Schengen-Raum auch vollständig entfallen können." "Und ich kann Ihnen nur sagen, Stand heute sind keinerlei Erhöhung von Abgaben und Steuern geplant. (LACHER IM PARLAMENT) Ich kann, das gehört ja zur Politik dazu, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt immer antworten. Sonst wären wir ja Zukunftsvorherseher. Und das maße ich mir nicht an." "Also, wenn Sie die Gruppe haben und die möchte zusammen arbeiten dann, und mir jede Woche einen Lagebericht schicken, werde ich den nicht nur annehmen, sondern auch interessiert lesen und versuchen, die Erfahrungen damit einfließen zu lassen. Ich bin ja ein aufmerksamer Zeit...Mensch. Um nicht Genosse zu sagen."