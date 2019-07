Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Mittwoch erneut einen Zitteranfall erlitten. Merkel empfing den finnischen Premierminister Antii Rinne im Ehrenhof vor dem Bundeskanzleramt. Die Kanzlerin hatte in den vergangenen Wochen in der Öffentlichkeit bereits zweimal einen Zitteranfall, wenn sie still stehen musste. Beide Male betonte Regierungssprecher Steffen Seibert, dass es der Kanzlerin gut gehe. Das erste Mal führte die Bundeskanzlerin es auf die Hitze zurück, und darauf dass sie zu wenig getrunken habe. Zweifel an ihrem Gesundheitszustand hatte die Kanzlerin zurückgewiesen.