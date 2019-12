Auszug der Neujahrsansprache von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): "Die Erwärmung unserer Erde ist real, sie ist bedrohlich. Sie, und die aus der Erderwärmung erwachsenen Krisen sind von Menschen verursacht. Also müssen wir auch alles menschenmögliche unternehmen, um diese Menschheitsherausforderung zu bewältigen. Noch ist das möglich. Diese Überzeugung trägt auch das Klimaschutzprogramm, das Bund und Länder vor wenigen Tagen verabschiedet haben. Ich weiß sehr wohl, dass die darin beschlossenen Maßnahmen den einen Angst machen, dass sie sie überfordern könnten, und den anderen noch lange nicht ausreichen. Und es stimmt ja auch, ich bin mit meinen 65 Jahren in einem Alter, in dem ich persönlich nicht mehr alle Folgen des Klimawandels erleben werde, die sich einstellen würden, wenn die Politik nicht handelte. Es sind ja unsere Kinder und Enkel, die mit den Folgen dessen leben müssen, was wir heute tun, oder unterlassen. Deshalb setze ich all meine Kraft dafür ein, dass Deutschland seinen Beitrag leistet, ökologisch, ökonomisch, sozial, den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Das gerade beschlossene Gesetz bietet dazu den, im Wortsinne, notwendigen Rahmen. Darauf können wir aufbauen auf dem, was uns schon immer stark gemacht hat. Unseren Ideen, unserem Erfindergeist, unserem Fleiß und unserer Hartnäckigkeit. Unseren Handwerkern, Ingenieuren und Fachkräften, unseren staatlichen und ehrenamtlichen Strukturen, unserer Art des Zusammenlebens in Familien und Vereinen, der Wertschätzung für diejenigen, die zum Beispiel in der Pflege, für andere Menschen und mit anderen Menschen arbeiten. Und dabei tragen uns die Werte des Grundgesetzes von Freiheit, Solidarität und der Achtung der Würde eines jeden einzelnen Menschen, so wie die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft. Sie bleiben unser Kompass, auch im nächsten Jahrzehnt."