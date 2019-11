Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet! O-TON FRIEDRICH MERZ, CDU ("Und ich habe auch vor drei Wochen das Erscheinungsbild der Bundesregierung scharf kritisiert. Ich habe dafür viel Zustimmung bekommen, aber auch manches an Kritik. Die Kritik, die mich am meisten erreicht und auch getroffen hat, war: Jetzt werdet Ihr wie die SPD. Meine Damen und Herren, liebe Parteifreunde, wir werden nicht wie die SPD. Wir dürfen auch nicht wie die SPD werden... Das ist der Unterschied zwischen und den Sozialdemokraten. Die Sozialdemokraten sind strukturell illoyal. Und wir sind loyal zu unserer Vorsitzenden, zu unserer Parteiführung... Wir können draußen nicht über den Zusammenhalt der Gesellschaft sprechen, wenn wir in der Partei den ein oder anderen oder gar ganze Gruppen ausgrenzen. Um es noch deutlicher zu sagen: So lange sie auf dem Boden unseres Grundsatzprogramms stehen, haben sowohl die Werteunion als auch die Union der Mitte ihren Platz in der Union. Und das Allerbeste wäre, wenn es solche Gruppen gar nicht geben müsste, dass sie nämlich alle in der Mitte der Union sind und an den Themen mitarbeiten, die wir für wichtig halten.")