Die internationale Agrar- und Verbrauchermesse Grüne Woche hat am Freitag mit dem Eröffnungsrundgang von Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) und Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) offiziell ihre Pforten geöffnet. In diesem Jahr ist Kroatien Partnerland und präsentiert sich mit vielfältigen Köstlichkeiten des Landes. Die Agrar- und Ernährungsmesse steht den Organisatoren zufolge vor allem im Zeichen nachhaltiger Produktion. Und Bundesagrarministerin Klöckner rief die Verbraucher auf, mehr Geld für Lebensmittel auszugeben, um bessere Produktionsbedingungen zu ermöglichen. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU): "Und wir müssen folgendes hinbekommen: Dass es ein neues Landwirtschaftsbewusstsein gibt, aber umgekehrt von der Landwirtschaft ein neues Verbraucherbewusstsein. Beide Seiten müssen zueinander kommen, denn wir haben nur noch etwa 270/277.000 landwirtschaftliche Betriebe, aber viele, viele Konsumenten." Die Umweltorganisation Greenpeace protestierte am Freitag am Rande der Eröffnung der Grünen Woche gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung. Zum Auftakt der Agrar- und Verbrauchermesse entrollten 38 Greenpeace-Unterstützer auf dem Dach des Haupteingangs unter anderem ein Banner mit der Aufschrift "Schluss mit der Show, Frau Klöckner!". Dirk Zimmermann von Greenpeace zu den Hintergründen der Aktion: "Und wir sind als Greenpeace heute hier, um auf die Verantwortung der Bundeslandwirtschaftsministerin, der deutschen Politik, hinzuweisen. Das heißt, wir haben ja eine ganze Messehalle, in der Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner sich und ihr Ministerium unter dem Motto 'Du entscheidest' präsentiert. Das heißt, die Ministerin weist die Verantwortung, die eigentlich bei ihr liegt, dem Verbraucher zu. Sie appelliert an den Verbraucher, höherwertige Produkte mit mehr Tierwohl zu kaufen. Sie appelliert an die Verbraucher, ordentliche Preise für die Erzeuger zu bezahlen. Dabei ist es letztendlich ihre originäre Verantwortung, dafür zu sorgen, dass illegale Zustände in deutschen Tierställen, die immer noch gang und gäbe sind, endlich beendet werden." Zimmermann beschreibt dann auch im Detail, worum es der Umweltschutzorganisation genau geht: "In Schweineställen werden die Tiere wirklich misshandelt. Es werden Tieren die Schwänze abgeschnitten, damit sie sich nicht gegenseitig verletzen in den viel zu engen Ställen. Es werden Ferkel betäubungslos kastriert und so weiter. Das sind Zustände, die verstoßen gegen EU-Recht, die verstoßen gegen deutsches Recht. Und da ist es an der Ministerin, dies zu beenden." Die Verantwortung für eine artgerechte Haltung von Nutztieren sehen Befragte einer Greenepeace-Studie nicht nur bei den Verbrauchern, den Landwirten und dem Handel, sondern vor allem bei der Politik. Eine Mehrheit von 85 Prozent der Verbraucher würde Abgaben auf Fleisch und Wurst akzeptieren, wenn damit das Tierwohl garantiert werden würde, so das Ergebnis, das Greenpeace in einer Studie des Meinungsforschungsinstitutes Kantar Emnid erfragen ließ.

