HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU): "Es ist, Stand heute, eben noch nicht absehbar, ob aus einer regional begrenzten Pandemie in China eine weltweite Pandemie dann wird oder nicht." "Was nichts bringt, sind Fiebermessungen am Flughafen. Was man mit Fiebermessungen am Flughafen machen kann, ist, den Eindruck zu erwecken, den Schein-Eindruck, man würde was tun, was irgendwie einen Unterschied macht. Aber allein die erste Infektion, die wir in Deutschland hatten, durch die Reisende aus China, wäre nicht erkannt worden, bei der Ein- und bei der Ausreise nicht durch Fiebermessung." "Wenn man über die Frage von Sterblichkeitsraten und Komplikationsraten spricht mit Blick auf den Zahlen, die wir aus China bekommen, dann sind die, wie ich finde, sehr, sehr zurückhaltend dann tatsächlich auch zu nutzen, weil wahrscheinlich die Zahl der Infektionen deutlich größer sein dürfte als das, was tatsächlich in der Statistik sich wiederfindet. Was dann aber auch zeigt, dass es offensichtlich Verläufe gibt, die eher so milde sind, dass sie es gar nicht dann bis zu einer statistischen Aufnahme schaffen."