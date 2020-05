Sehen Sie im Video: Kalbitz bleibt in AfD-Landtagsfraktion.









Andreas Kalbitz bleibt trotz seines Ausschlusses aus der AfD Mitglied der AfD-Fraktion im Landtag von Brandenburg. Das entschied die Landtagsfraktion, der Kalbitz bis Freitag vorstand, am Montag - nach Angaben der Fraktion mit 18 von 21 Stimmen bei einer Enthaltung. Kalbitz sagte in Potsdam mit Blick auf den AfD-Bundesvorstand: (O-TON ANDREAS KALBITZ, BISHERIGER AFD-LANDTAGSFRAKTIONSVORSITZENDER) "Ich bedauere, dass Teile des Bundesvorstandes sich damit zu Handlangern des politischen Gegners und des Verfassungsschutzes gemacht haben. Und die restlichen Konsequenzen daraus, die werden sich auf dem Parteitag zeigen. Zum Glück entscheiden bei uns ja am Schluss immernoch die Mitglieder." Die Frage des Fraktionsvorsitzes im Landtag in Potsdam habe man ausgelassen, um eine rechtliche Klärung des Parteiausschlusses abzuwarten. Kalbitz war vom AfD-Bundesvorstand mit knapper Mehrheit aus der Partei ausgeschlossen worden, weil man ihm laut Medienberichten verschwiegene Mitgliedschaften in mehreren rechtsextremen Organisationen vorwirft.