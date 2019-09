Die Politiker der Großen Koalition, die am Freitag im Berliner Kanzleramt über das geplante Klimapaket der Bundesregierung diskutierten, konnten sie nicht übersehen und auch nicht überhören. Schülerinnen und Schüler forderten die Bundesregierung lautstark zum Handeln auf. Und verlangten sofortige Maßnahmen für einen besseren Klimaschutz. Viele von ihnen waren dem Aufruf der Bewegung "Fridays for Future" gefolgt und waren statt zur Schule zum Kanzleramt gegangen. Mit den Maßnahmen aus dem Klimapaket will die Bundesregierung sicherstellen, dass Deutschland seine für 2030 gesetzten Klimaschutz-Ziele einhalten kann. Das, was bisher passiert ist, sei viel zu wenig, so die Kritik von "Fridays for Future" und anderen Gruppen. Allein in Deutschland sind in Dutzenden Städten mehr als 500 Aktionen angemeldet, darunter auch im Berliner Regierungsviertel und am Brandenburger Tor. In der Hauptstadt sorgte ein Fahrradkorso für lange Staus. Autofahrer mussten sich gedulden. Auch in Frankfurt am Main blockierten Demonstranten zeitweise eine Straßenkreuzung in der Innenstadt und behinderten den Verkehr. "Die Demos sind schon bei den meisten echt gut angekommen. Viele haben Verständnis für unsere Bewegung, aber so lange wollen wir einen Schritt weitergehen, weil die Politik über unsere Zukunft entscheidet. Und wir wollen endlich, dass etwas passiert." Weltweit sind am Freitag in mehr als 150 Ländern Demonstrationen und Aktionen in Sachen Klimaschutz geplant. Die gemeinsame Botschaft lautet: "Es muss gehandelt werden, bevor es zu spät ist."

