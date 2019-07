Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer ist am Mittwoch als neue Verteidigungsministerin vereidigt worden. Viele Bundestagsabgeordnete waren dafür aus der Sommerpause zurückgekehrt. Da der Sitzungssaal im Reichstag momentan renoviert wird, musste die Zeremonie im benachbarten Paul-Löbe-Haus statt finden. O-TON ANNEGRET KRAMP-KARRENBAUER, VERTEIDIGUNGSMINISTERIN: "Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem deutschen Volke widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe." Nach der Vereidigung kündigte die CDU-Chefin an, sich für einen steigenden Verteidigungshaushalt einzusetzen. O-TON ANNEGRET KRAMP-KARRENBAUER, VERTEIDIGUNGSMINISTERIN: "Wir sind ein verlässlicher Verbündeter, der einen fairen Teil der gemeinsamen Aufgaben schultert. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. An dem Ziel der Bundesregierung, zwei Prozent anzustreben - einem Ziel, dem sich alle Verbündeten wiederholt geeinigt haben, halte ich daher fest." Die Forderung nach einem steigenden Verteidigungshaushalt steht in Widerspruch zur Finanzplanung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Für das Verteidigungsbudget sind 2020 etwa 45 Milliarden Euro vorgesehen. 2023 sind dann aber nur noch 44 Milliarden Euro eingeplant. Die Nato-Quote würde damit von 1,37 Prozent im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung auf 1,24 Prozent zurückgehen.