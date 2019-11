Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON MARKUS SÖDER, CSU-VORSITZENDER ("Stellt Euch vor, ein Vertreter kommt zu Euch an die Tür uns das erste, was er sagt ist: Also ich persönlich würde das nicht kaufen. Die Abschlussquote wird eher dünn sein. Also müssen wir auch alle miteinander - und das ist wichtig an so einem Tag auch - Botschafter sein eines Willens und einer Bereitschaft. Das können andere schon und andere zeigen das im Moment mehr als je zuvor. Und da müssen wir eine Antwort finden und unsere Antwort muss sein: Geschlossenheit, Stabilität, aber auch Offenheit, die neuen Herausforderungen anzugehen. Jedenfalls, was unser Beitrag ist als CSU zu dieser historischen Herausforderung in schwieriger Zeit zu leisten, wollen wir gehen mit Euch gemeinsam. Wir sind die Stärksten und unser Ziel muss es sein, es auch in Zukunft zu bleiben. Herzlichen Dank, alle Gute, viel Erfolg für unsere gemeinschaftliche Familie, danke schön... Die Funktionäre der AfD, die immer stärker werden, die haben ein anderes Weltbild, die wollen auch nicht zurück in die 70er, liebe Freunde, die wollen zurück in die 30er. Und deswegen ist die AfD nicht irgendwie eine konservativere Union, sondern sie ist die eigentliche neue, wahre NPD und mit solchen Leuten macht man nichts, sondern man bekämpft sie, und zwar engagiert und streitbar, liebe Freunde... Hier immer das eine fordern, dort was anderes tun. Ich sage Euch eines, natürlich haben die Grünen Moral, ich glaube, die haben zum Teil auch mehr Moral als wir, die haben nämlich eine Doppelmoral und das sollten wir den Menschen in diesem Land endlich sagen, liebe Freunde, die haben es verdient zu hören.")