Die Weltgesundheitsorganisation WHO steht zurzeit im Mittelpunkt vieler Debatten. Am Montag richtete Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Video-Botschaft von Berlin aus an die Weltgesundheits-Konferenz in Genf. Merkel sagte, es seien gemeinsame Anstrengungen von allen Ländern nötig, um das Coronavirus zu überwinden: O-Ton:"Die Coronavirus-Pandemie zeigt klar noch einmal, dass wir weltweit noch mehr tun müssen für bessere Vorwarn- und Präventionsmaßnahmen, für mehr Forschungszusammenarbeit und für bessere Gesundheitssysteme. Die WHO ist die legitime, globale Institution, wo alle Fäden zusammenlaufen. Weil das so ist, müssen wir gemeinsam dafür sorgen, wie wir ihr Funktionieren weiter verbessern können. Das schließt ein, eine nachhaltige Finanzierung zu sichern." Merkel hat damit, nach Ansicht von Beobachtern, der WHO in deren Streit mit der US-Regierung demonstrativ den Rücken gestärkt. Deutschland war auch daher vergangene Woche zusammen mit der WHO und der EU Co-Gastgeber einer internationalen Geberkonferenz für die Entwicklung und Produktion eines Corona-Impfstoffes. Die USA hatten daran nicht teilgenommen.