Sehen Sie im Video: Merkels Corona-Appell zur Weihnachtszeit.









Bundeskanzlerin Angela Merkel hat an die Bevölkerung appelliert, sich auch in der Adventszeit, an Weihnachten und zum Jahreswechsel an die Auflagen im Kampf gegen das Coronavirus zu halten. "All das ist wahrlich alles andere als leicht, aber wir tun es, weil wir erlebt haben, dass es uns bislang vergleichsweise glimpflich durch die Monate der Pandemie getragen hat. Wir haben also erlebt, dass wir gegen die Pandemie nicht nur etwas tun müssen - Regeln einhalten, Kontakte reduzieren, ja, auch im Advent, zur Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel - sondern dass wir etwas tun können, dass es sich lohnt, das zu tun. Dazu möchte ich Sie und uns alle gerade heute - zum 1. Advent und zu Beginn der Weihnachtszeit - einmal mehr ermutigen. Zeigen wir Menschen weiter, was in uns steckt, indem wir uns auch jetzt - im Winter, vor Weihnachten, zum Jahreswechsel - an die Regeln halten, die für uns alle gelten. Weil wir erleben werden, dass es sich lohnen wird. Weil wir so gemeinsam stärker sein werden als das Virus. Und so grüße ich Sie herzlich und wünsche Ihnen einen ruhigen und friedlichen ersten Advent!"

