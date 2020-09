Sehen Sie im Video: Minister Altmaier und Maas müssen sich vorsorglich in Corona-Quarantäne begeben.





Nach Außenminister Heiko Maas hat sich am Mittwoch auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier in Corona-Quarantäne begeben. Er habe erfahren, dass ein beim Handelsministerrat in Berlin anwesender Mitarbeiter eines EU-Ministers positiv auf Corona getestet worden sei, teilte der CDU-Politiker mit. Am Sonntag und Montag war Altmaier Gastgeber des EU-Handelsministertreffens in Berlin und hatte sich am Freitag vorsorglich auch testen lassen, um sicherzugehen, dass er als Gastgeber die Gäste aus den 27 EU-Staaten und Brüssel nicht anstecken würde. Zuvor hatte am Mittwoch das Auswärtige Amt mitgeteilte, dass der SPD-Politiker Maas in Quarantäne gegangen sei, weil einer seiner Personenschützer mit dem Virus infiziert sei. Deshalb muss Maas auch seine geplante Reise nach Jordanien absagen. Ein erster Corona-Test bei ihm sei am Mittwoch sei negativ ausgefallen, teilte eine Sprecherin mit. Man prüfe nun, ob weitere Personen betroffen sein könnten und welche Maßnahmen dann zu treffen seien. Die Länge der Quarantäne von Maas blieb vorerst unklar.

