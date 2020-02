Am Samstagmorgen waren sie nach Karlsruhe gebracht worden, später am Tag erließ der Bundesgerichtshof Haftbefehle gegen 12 deutsche Staatsangehörige - die Männer stehen im Verdacht, Mitglieder sowie Unterstützer einer rechtsterroristischen Vereinigung zu sein. Deren Ziel solle es gewesen sein, Anschläge auf Politiker, Asylsuchende und Muslime zu verüben. Die Männer waren während mehrerer Razzien in sechs Bundesländern festgenommen und im Laufe des Samstags dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Die Männer befinden sich in Untersuchungshaft. Hintergrund der Festnahmen war die Zerschlagung einer mutmaßlichen rechtsextremen Terrorzelle, der einige der Männer angehören sollen, andere sollen diese lediglich unterstützt haben. Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministers Herbert Reul handelt es sich bei einem der Festgenommenen um einen Verwaltungsbeamten der Polizei des Bundeslandes. Medienberichten zufolge wurde bei einer der Durchsuchungen eine selbstgebaute Waffe sichergestellt. Die mutmaßliche Terrorzelle soll im vergangenen Jahr gegründet worden sein.