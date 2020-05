Sehen Sie im Video: RKI-Chef Wieler zu den aktuellen Infektionszahlen in Deutschland.





O-Ton Lothar Wieler, RKI-Präsident: "Die Entwicklung der Fallzahlen: In den letzten Tagen wurden nur um die 700 bis 1600 neue Fälle pro Tag ans Robert-Koch-Institut übermittelt. Das heißt, die Zahl der übermittelten Infektionsfälle sinkt weiter. Das ist eine sehr gute Nachricht. Die Reproduktionszahl liegt heute geschätzt bei etwa 0,71. Wir haben uns hier einen großartigen Erfolg zusammen erkämpft, das muss man so sagen. Und wenn wir den gut verteidigen, dann werden die Zahlen niedrig bleiben. Und das muss das Ziel sein. Das heißt also, wir sollten immer wachsam sein und immer die Abstandregel einhalten. Abstand halten ist sicher der neue Alltag. Und der wird dann dazu beitragen, dass die Infektionszahlen niedrig bleiben. Die Menschen in Deutschland, die verstorben sind im Rahmen von Covid-19, waren im Durchschnitt 81 Jahre alt. Und 87 Prozent der verstorbenen Personen sind über 70 Jahre alt und älter. Die Immunitätsausweise sind prinzipiell zu überlegen. Aber wir müssen eben wirklich Marker haben. Das heißt, wir müssen wirklich wissen, wann eine Person immun ist. Und momentan gibt es weltweit noch nicht genügend Informationen darüber zu sagen, welche Parameter wir bei Patienten messen, um sagen zu können, dass sie immun sind. Das sind laufende Untersuchungen. Und wir alle hoffen natürlich, dass wir das in Kürze wirklich sagen können. Momentan ist das leider nicht möglich."