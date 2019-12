Hilfslieferungen für Millionen notleidende Menschen in Syrien stehen weiter auf der Kippe. Mit doppeltem Veto im UN-Sicherheitsrat hat Russland am Freitag gemeinsam mit China einen von Deutschland ausgearbeiteten Hilfe-Plan abgelehnt. Alle anderen Mitglieder stimmten dafür. Die UN-Botschafterin der USA Kelly Craft bezeichnete die Entscheidungen von Russland und China als rücksichtslos und grausam. "Zu diesem Zeitpunkt brauchen vier Millionen Syrerinnen und Syrer die Hilfe der UN. Es sind Hilfslieferungen für medizinische Güter, Einrichtungen und Essen. Man kann sich gar keine Rechtfertigung vorstellen, die ein Mitglied des Sicherheitsrats benutzen könnte, um syrische Menschen so zurückzulassen." Wegen des verstärkten Bombardements durch das russische und syrische Militär sind im Nordwesten des Landes am Freitag erneut Tausende Menschen in Richtung der türkischen Grenze geflohen. Die Oppositionshochburg Maarat al Numan sei das Hauptziel der Attacken gewesen, darunter auch Luftangriffe, berichten Anwohner und Rettungskräfte. Die seit 2014 bestehende Resolution erlaubt den Vereinten Nationen, Hilfsgüter über vier Grenzübergänge in die Gebiete zu fahren. Der Entwurf Deutschlands, Belgiens und Kuwaits enthielt einen zusätzlichen Übergang. Russland ist einer der wichtigsten Verbündeten des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad und hatte zusammen mit China einen Gegenentwurf für humanitäre Hilfen vorgelegt. Dieser wurde von insgesamt neun Staaten abgelehnt. Der russische Vertreter Vassily Nebenzia benutzte diesbezüglich ähnliche Argumente wie Craft. Der einzige Verlierer an diesem Tag sei das syrische Volk, sagte er. "Versuchen Sie nicht, die Schuld dafür auf uns abzuwälzen." Assad will in Syrien abtrünnige Provinzen mittelfristig zurückerobern. Er wird von Russland und dem Iran unterstützt.