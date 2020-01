Nach dem Verbot der rechtsextremen Organisation "Combat 18" durch Bundesinnenminister Seehofer haben Polizeibeamte im Zusammenhang damit in insgesamt sechs Bundesländern mehrere Objekte durchsucht. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums gab es am Donnerstagmorgen Razzien gegen führende Mitglieder der Gruppe in Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Thüringen. Im brandenburgischen Wildau wurde eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus durchsucht, Beamte trugen Beweismittel aus dem Haus. Seehofer hatte das Verbot damit begründet, dass es sich bei "Combat 18" um eine neonazistische Vereinigung handelt. Deren Ziele und Tätigkeiten seien verfassungsfeindlich und verstießen gegen Strafgesetze. Dazu sagte der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul: "Ich sage ganz deutlich, ich begrüße diese Entscheidung von Bundesinnenminister Horst Seehofer ausdrücklich. Und ich freue mich, dass das Bundesinnenministerium konsequent gegen diese rechtsextremistische Gruppierung vorgeht. Das Verbot ist ein deutliches Signal in die rechtsextremistische Szene. Die Sicherheitsbehörden von Bund und Land gehen entschlossen gegen Neonazis vor. Und wir nutzen alle rechtlichen Möglichkeiten, diesen braunen Sumpf auszutrocknen." Bei den Wohnungsdurchsuchungen sind laut Bundesinnenministerium unter anderem Handys und Laptops sowie NS-Devotionalien und Propagandamittel beschlagnahmt worden. "Combat 18" gilt als Teil des rechtsextremen Netzwerks "Blood & Honour", das seit dem Jahr 2000 in Deutschland verboten ist. Es handele sich um das 18. Verbot einer rechtsextremistischen Vereinigung durch einen Bundesinnenminister, teilte das Ministerium mit.