Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister: "Dieser Test ist eine neue Wegmarke, im Grunde ein neuer Qualitätsstandard, entwickelt hier in Penzberg, in Bayern, in Deutschland. Und das ist erst einmal eine sehr, sehr gute Nachricht. Und die zweite sehr, sehr gute Nachricht ist die hohe Stückzahl, die auch wird produziert werden können. In den nächsten Wochen und Monaten war natürlich ein solcher Test dieser Qualität dann auch eine sehr, sehr hohe Nachfrage erleben wird. Und deswegen bin ich dankbar, dass wir als Bundesregierung mit Roche vereinbaren konnten, dass drei Millionen dieser Tests bereits in diesem Monat für die deutsche Gesundheitswesen zur Verfügung stehen, und dass wir für die Folgemonate eine Garantie von fünf Millionen Tests pro Monat für das deutsche Gesundheitswesen haben."