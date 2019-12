Der SPD-Parteitag hat Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zum neuen Führungsduo gewählt. Die baden-württembergische Bundestagsabgeordnete bekam am Freitag in Berlin 75,9 Prozent der Delegiertenstimmen. Mit ihrem Co-Vorsitzenden steht sie für einen kritischen Kurs zum Koalitionspartner CDU/CSU. "Ich war und ich bin skeptisch, was die Zukunft dieser Großen Koalition angeht. Da habe ich meine Meinung nicht geändert. Aber mit diesem Leitantrag geben wir der Koalition eine realistische Chance auf eine Fortsetzung. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wie lange sie auch immer hält, die Koalition, ich würde auch in einer Groko standhaft sozialdemokratische Politik machen wollen. Und das machen wir gemeinsam. Mit einer solchen standhaft sozialdemokratischen Politik will ich gemeinsam mit euch allen, gemeinsam mit Norbert Walter-Borjans, die SPD zu neuer Kraft führen." Der frühere nordrhein-westfälische Finanzminister kam auf 89,2 Prozent. Damit wird die SPD erstmals in der Nachkriegszeit von einer Doppelspitze angeführt. Dafür hatte der Parteitag zuvor eigens die Satzung geändert. "Annegret Kramp-Karrenbauer will lieber einen europäischen Flugzeugträger - in welchem Krieg dann dieses Milliardenschiff dann auch immer umherfahren wird, bleibt ihr Geheimnis. Aber ich verrate euch eins: Mit uns Sozialdemokraten wird es nicht gebaut, jedenfalls nicht mit unserer Zustimmung und gegen unseren großen Widerstand, wenn es je dazu kommen würde. Was ich sicher nicht glaube. Wenn wir ihnen eine gemessen am BIP niedrige Schuldenquote hinterlassen, wenn dann die Umwelt nicht in Ordnung, wenn sie vergiftet ist, die Infrastruktur marode und Deutschland in technologischen Rückstand geraten ist. Das wären unverzeihliche Schulden, die wir auf eine andere, viel schlimmere Art an die nächste Generation weitergeben würden. Und das dürfen wir auf keinen Fall zulassen." Esken und Walter-Borjans wollen unter anderem beim Klimaschutz, beim Mindestlohn und bei öffentlichen Investitionen nachverhandeln und mehr Forderungen der SPD durchsetzen.