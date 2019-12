In Berlin hat der dreitägige Bundesparteitag der SPD begonnen. Im Fokus stehen die Wahl der neuen Führung sowie die Grundsatzentscheidung, unter welchen Bedingungen die Sozialdemokraten in der großen Koalition bleiben wollen. Nach Ansicht der scheidenden Übergangsvorsitzenden Malu Dreyer hat die SPD im Regierungsbündnis mit der Union viel erreicht, zum Beispiel die Grundrente und immer mehr beitragsfreie Kita-Plätze. "Diese Erfolge haben wir unseren Ministern und Ministerinnen und der gesamten Bundestagsfraktion zu verdanken. Allen voran Olaf, Olaf Scholz." Der Bundesfinanzminister hatte in der Stichwahl zum den SPD-Vorsitz gegen das Duo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans verloren. Für Personalstreit will die SPD auf ihrem Bundesparteitag aber keine Bühne bieten. Eine Kampfabstimmung zwischen Juso-Chef Kevin Kühnert und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, der für eine Fortsetzung der großen Koalition eintritt, soll durch eine Ausweitung der Vize-Posten vermieden werden. Aus Parteikreisen hieß es, Es solle nun fünf statt wie geplant drei Parteivize geben.