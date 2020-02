In Thüringen werden die Gespräche zur Lösung der Regierungskrise fortgesetzt. Bereits am Dienstagabend hatten sich Vertreter der CDU, Linken, der SPD und Grünen zu Diskussionen getroffen. Eine Lösung zeichnete sich aber zunächst nicht ab. Die Linksfraktion beschrieb die Gespräche dennoch als konstruktiv. Thüringer Landeschefin der Linken Susanne Hennig-Wellsow. "Unser Vorschlag bleibt bestehen, aber die gute Nachricht ist: Wir bleiben im Gespräch und das Ziel ist, dass wir am Freitag diese Woche uns auf einen gemeinsamen Weg einigen. Wie der aussieht, wird die Arbeitsgruppe morgen, übermorgen, die Gremien entscheiden. Aber am Freitag, also noch in dieser Woche, soll es einen skizzierten Weg für Thüringen geben." Linke, SPD und Grüne pochen auf eine schnelle erneute Landtagswahl. Die Forderung der CDU liefe auf Neuwahlen frühestens am Jahresende oder erst 2021 hinaus. Umfragen zufolge würde die Partei derzeit bei einer Wahl am stärksten verlieren. Mario Voigt, stellvertretender Landesvorsitzender der CDU Thüringen: "Wir haben heute Gespräche geführt, die davon geprägt waren, dass wir vertrauensvoll all die Fragen auf den Tisch packen und erörtern wollen. (SCHNITT) Das Ziel muss sein, gemeinschaftlich auf Augenhöhe ein Verhandlungsergebnis zu erreichen. Daran haben wir heute, glaube ich, einen Schritt mit getan, aber ich habe auch ganz klar erkannt, dass Rot-Rot-Grün festgestellt hat, dass es auch auf die CDU-Fraktion ankommt, wenn Demokraten zusammenarbeiten wollen." Die CDU hatte am Dienstag den Vorschlag von Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) abgelehnt, den Landtag rasch für Neuwahlen aufzulösen und die CDU-Politikerin Christine Lieberknecht zur Chefin einer Rumpfregierung für den Übergang zu wählen.