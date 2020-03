"Ich schwöre." "Dass ich meine Kraft dem Wohle des Volkes widmen..." Der Landtag in Thüringen hat Bodo Ramelow am Mittwoch zum Ministerpräsidenten gewählt. Im dritten Wahlgang reichte dem von einer rot-rot-grünen Minderheitskoalition unterstützten Linken-Politiker in geheimer Wahl die einfache Mehrheit. "Auf den Wahlvorschlag der Fraktion "Die Linke", SPD und "Bündnis 90/Die Grünen" in Drucksache 7/340 Abgeordneter Bodo Ramelow entfielen Ja-Stimmen: 42, Nein-Stimmen: 23, Enthaltung: 20. Damit sind die meisten Stimmen erreicht. Ich frage Sie, Herr Abgeordneter Ramelow: Nehmen Sie die Wahl an?" "Ja." Die Wahl war neu angesetzt worden, nachdem vor einem Monat überraschend der FDP-Politiker Thomas Kemmerich maßgeblich mit Stimmen von AfD und CDU zum Regierungschef gewählt worden war.